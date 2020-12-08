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Форвард Ференцвароша: Мы хорошо сыграли с Динамо дома, но сегодня ставки будут еще выше
Фради настроены дать бой киевлянам
Ивуарийский форвард "Ференцвароша" Франк Боли прокомментировал
- Нам предстоит очень важный матч и на поле, конечно, будет идти напряженная борьба. Нам нужно побеждать и мы сделаем все возможное, чтобы набрать три очка и продолжить выступление в еврокубках.
- Можно ли сказать, что это будет главный матч осени?
- Абсолютно. В прошлый раз мы хорошо сыграли с "Динамо" в Будапеште, но сегодня ставки будут еще выше. Мы знаем, что нужно показать лучшую форму, но мы готовы.
Матч в Киеве очень важен для клуба и для команды. Мы будем стараться завоевать право сыграть весной в Лиге Европы.
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