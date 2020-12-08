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Форвард Ференцвароша: Мы хорошо сыграли с Динамо дома, но сегодня ставки будут еще выше

Лига Чемпионов
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Фради настроены дать бой киевлянам

Форвард Ференцвароша: Мы хорошо сыграли с Динамо дома, но сегодня ставки будут еще выше
Новина українською

Ивуарийский форвард "Ференцвароша" Франк Боли прокомментировал сегодняшнее противостояние с "Динамо" в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

- Нам предстоит очень важный матч и на поле, конечно, будет идти напряженная борьба. Нам нужно побеждать и мы сделаем все возможное, чтобы набрать три очка и продолжить выступление в еврокубках.

- Можно ли сказать, что это будет главный матч осени?

- Абсолютно. В прошлый раз мы хорошо сыграли с "Динамо" в Будапеште, но сегодня ставки будут еще выше. Мы знаем, что нужно показать лучшую форму, но мы готовы.

Матч в Киеве очень важен для клуба и для команды. Мы будем стараться завоевать право сыграть весной в Лиге Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Франк Боли
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Источник:
Ференцварош

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