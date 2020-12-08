  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гармаш, Вербич, де Пена, Зубков и Харатин выйдут в старте на матч Динамо - Ференцварош
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гармаш, Вербич, де Пена, Зубков и Харатин выйдут в старте на матч Динамо - Ференцварош

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Гармаш, Вербич, де Пена, Зубков и Харатин выйдут в старте на матч Динамо - Ференцварош
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош.

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Вербич

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Караваев, Шабанов, Бэлуцэ, Шепелев, Леднев, Андриевский, Родригес, Клейтон, Супряга

Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Ловренчич, Сомалиа, Харатин, Ляйдуни, Зубков, Узуни, Нгуэн

Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Исаэл, Боли

Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...