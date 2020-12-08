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Гармаш, Вербич, де Пена, Зубков и Харатин выйдут в старте на матч Динамо - Ференцварош
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура
Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Вербич
Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Караваев, Шабанов, Бэлуцэ, Шепелев, Леднев, Андриевский, Родригес, Клейтон, Супряга
Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Ловренчич, Сомалиа, Харатин, Ляйдуни, Зубков, Узуни, Нгуэн
Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Исаэл, Боли
Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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