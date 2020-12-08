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ЛЧ. РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед 3:2. МЮ отправляется покорять Лигу Европы
Лейпциг не оставил шансов команде Сульшера
Лига чемпионов, группа H, шестой тур
“РБ Лейпциг” – “Манчестер Юнайтед” 3:2
Голы: Анхелиньо 2, Айдара 13, Клюйверт 69 – Фернандеш 80 (пен.), Погба 82
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Конате, Орбан, Анхелиньо (Хальстенберг 87) – Забитцер, Айдара, Кампль (Адамс 75) – Нкунку, Форсберг (Поульсен 56) – Ольмо (Клюйверт 56)
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу (Уильямс 61), Магуайр, Линделеф (Туанзебе 78) – Теллес (ван де Бек 46), Матич (Погба 61), Мактомини, Ван-Биссака (Фосу-Менса 78) – Фернандеш – Гринвуд, Рэшфорд
Предупреждения: Мукиэле 32, Забитцер 35, Клюйверт 62, Адамс 82 – Фернандеш 5, Шоу 43, Магуайр 63, Уильямс 68, Линделеф 77
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