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ЛЧ. РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед 3:2. МЮ отправляется покорять Лигу Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лейпциг не оставил шансов команде Сульшера

ЛЧ. РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед 3:2. МЮ отправляется покорять Лигу Европы
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа H, шестой тур

“РБ Лейпциг” – “Манчестер Юнайтед” 3:2

Голы: Анхелиньо 2, Айдара 13, Клюйверт 69 – Фернандеш 80 (пен.), Погба 82

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Конате, Орбан, Анхелиньо (Хальстенберг 87) – Забитцер, Айдара, Кампль (Адамс 75) – Нкунку, Форсберг (Поульсен 56) – Ольмо (Клюйверт 56)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу (Уильямс 61), Магуайр, Линделеф (Туанзебе 78) – Теллес (ван де Бек 46), Матич (Погба 61), Мактомини, Ван-Биссака (Фосу-Менса 78) – Фернандеш – Гринвуд, Рэшфорд

Предупреждения: Мукиэле 32, Забитцер 35, Клюйверт 62, Адамс 82 – Фернандеш 5, Шоу 43, Магуайр 63, Уильямс 68, Линделеф 77

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В статье: Лига чемпионов Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш РБ Лейпциг Анхелиньо
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Комментарии (3)
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amg333 (Kyiv )
09.12.2020 в 00:10
му-му всем раздаёт игроков,а играть кто будет?))))
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kalan-86 (Анкара)
08.12.2020 в 23:58
Какой же Анхелиньо красавец! Просто бог левого фланга. Все голы он создал по сути! Победе Лейпцига рад! Дьяволов в топку!
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1_Rui_3 (Винница)
08.12.2020 в 23:57
В конце на тоненьком оставили.... фух! Главное что Лейпциг прошел)
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