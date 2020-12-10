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Матвиенко: Ничья с Интером - это хорошо, но можно лучше
Шахтер пробился в Лигу Европы
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Такой результат – это хорошо, но можно лучше.
- Сегодня вы играли в 5 защитников. Было сложно перестроиться?
– Не сложно, нам все предельно объяснили на теории. Конкретно объяснили кто куда бежит, каждый на поле знал свою позицию.
- Когда Ханданович пришел в штрафную, был ли шанс забить в пустые ворота?
– У нас были моменты помимо этого. Было несколько хороших контратак, которые мы не сумели воплотить. Даже удары еле-еле наносили. Нужно лучше пользоваться такими моментами, ведь с такими командами много моментов не будет.
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