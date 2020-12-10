Матвиенко: Ничья с Интером - это хорошо, но можно лучше

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

– Такой результат – это хорошо, но можно лучше.

- Сегодня вы играли в 5 защитников. Было сложно перестроиться?

– Не сложно, нам все предельно объяснили на теории. Конкретно объяснили кто куда бежит, каждый на поле знал свою позицию.

- Когда Ханданович пришел в штрафную, был ли шанс забить в пустые ворота?

– У нас были моменты помимо этого. Было несколько хороших контратак, которые мы не сумели воплотить. Даже удары еле-еле наносили. Нужно лучше пользоваться такими моментами, ведь с такими командами много моментов не будет.