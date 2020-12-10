  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матвиенко: Ничья с Интером - это хорошо, но можно лучше
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Ничья с Интером - это хорошо, но можно лучше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шахтер пробился в Лигу Европы

Матвиенко: Ничья с Интером - это хорошо, но можно лучше
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

– Такой результат – это хорошо, но можно лучше.

- Сегодня вы играли в 5 защитников. Было сложно перестроиться?

– Не сложно, нам все предельно объяснили на теории. Конкретно объяснили кто куда бежит, каждый на поле знал свою позицию.

- Когда Ханданович пришел в штрафную, был ли шанс забить в пустые ворота?

– У нас были моменты помимо этого. Было несколько хороших контратак, которые мы не сумели воплотить. Даже удары еле-еле наносили. Нужно лучше пользоваться такими моментами, ведь с такими командами много моментов не будет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Lion Killer (Львів)
10.12.2020 в 00:43
Матвієнко дуже впевнено сьодні відіграв як і увесь захист. Молодці
Ответить
+1
0
shat (киев)
10.12.2020 в 00:35
даааа ! в конце могли споконо забивать после углового , но тупонули и просто выбили мяч вперёд
Ответить
+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
10.12.2020 в 00:30
Коля сегодня провел супе-игру и заслужил говорить все что хочет. но выход даже в лигу европы из такой группы -это уже супер. после 4-х туров уже даже все преданные болельщики поставили крест на этой евро компании. и после сегодняшнего результата низкий поклон команде за выход из группы смерти!
Ответить
+7
0
Счётчик шансов (Полтава)
10.12.2020 в 00:34
Бог помог, пару-тройку десятков раз за игру. Бывает...
Ответить
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
10.12.2020 в 00:29
Не гневи Бога! Для "можно лучше" играть нужно НАМНОГО лучше.
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...