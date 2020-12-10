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Разминка, но без Зинченко. Манчестер Сити - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Марсель ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
В ничего для "МанСити" не решающем матче Пеп Гвардиола не включил Александра Зинченко даже в заявку. Такова реальность. "Горожане" победили "Марсель" 3:0, разбив надежды французов на попадание в Лигу Европы ("Ман Сити – первый, "Марсель" – последний).
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.
6-й тур ЛЧ. Манчестер. "Этихад"
"Манчестер Сити" - "Марсель" - 3:0
Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90
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