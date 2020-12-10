Разминка, но без Зинченко. Манчестер Сити - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов

В ничего для "МанСити" не решающем матче Пеп Гвардиола не включил Александра Зинченко даже в заявку. Такова реальность. "Горожане" победили "Марсель" 3:0, разбив надежды французов на попадание в Лигу Европы ("Ман Сити – первый, "Марсель" – последний).

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

6-й тур ЛЧ. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Марсель" - 3:0

Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90