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Разминка, но без Зинченко. Манчестер Сити - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити - Марсель ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Разминка, но без Зинченко. Манчестер Сити - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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В ничего для "МанСити" не решающем матче Пеп Гвардиола не включил Александра Зинченко даже в заявку. Такова реальность. "Горожане" победили "Марсель" 3:0, разбив надежды французов на попадание в Лигу Европы ("Ман Сити – первый, "Марсель" – последний).

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

6-й тур ЛЧ. Манчестер. "Этихад"
"Манчестер Сити" - "Марсель" - 3:0
Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90

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В статье: Марсель (Франция) Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко
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