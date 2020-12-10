  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Что с манчестерским дерби? Гвардиола в очередной раз прокомментировал состояние Агуэро
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что с манчестерским дерби? Гвардиола в очередной раз прокомментировал состояние Агуэро

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аргентинец в строю?

Что с манчестерским дерби? Гвардиола в очередной раз прокомментировал состояние Агуэро
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отличился в матче 6-го тура ЛЧ против "Марселя" на 77-й минуте встречи (вышел на замену во втором тайме), однако Пеп Гвардиола исключил возможность его выхода на поле в субботнем поединке с "Манчестер Юнайтед". Цитирует испанца Goal.com.

Читайте такжеЗинченко не попал в заявку Сити на матч ЛЧ с Марселем

"Его инстинкты позволяют ему регулярно забивать. Он провел три или четыре тренировки, колено реагировало нормально. Все постепенно. Главное, чтобы сегодня все было в порядке. Выйдет ли он в субботу против "МЮ"? Нет".

"Манчестер Сити" стал четвертым клубом АПЛ с 16-ю зачетными пунктами в группе Лиги чемпионов. Ранее это удавалось "Тоттенхэму", "Арсеналу" и "МЮ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити Марсель Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...