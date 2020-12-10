Что с манчестерским дерби? Гвардиола в очередной раз прокомментировал состояние Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отличился в матче 6-го тура ЛЧ против "Марселя" на 77-й минуте встречи (вышел на замену во втором тайме), однако Пеп Гвардиола исключил возможность его выхода на поле в субботнем поединке с "Манчестер Юнайтед". Цитирует испанца Goal.com.

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"Его инстинкты позволяют ему регулярно забивать. Он провел три или четыре тренировки, колено реагировало нормально. Все постепенно. Главное, чтобы сегодня все было в порядке. Выйдет ли он в субботу против "МЮ"? Нет".

"Манчестер Сити" стал четвертым клубом АПЛ с 16-ю зачетными пунктами в группе Лиги чемпионов. Ранее это удавалось "Тоттенхэму", "Арсеналу" и "МЮ".