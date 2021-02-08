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Официально: Матч 1/8 финала Боруссия М - Ман Сити перенесен в Будапешт

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Снова переносы

Официально: Матч 1/8 финала Боруссия М - Ман Сити перенесен в Будапешт
UA-Футбол
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Пресс-служба "Ман Сити" официально подтвердила, что их матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах пройдет в Будапеште.

Причина такого решения - ограничения въезда в Германию жителям Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Ранее также был перенесен матч между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем".

Игра между "жеребятами" и "горожанами" пройдет 24-го февраля на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Начало поединка в 22:00.

Ранее сообщалось, что также возможен перенос игры между "Челси" и "Атлетико".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
08.02.2021 в 21:30
Почему федерация швейцарии не сделала то же самое , обсоски хитровыееебанные
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