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Официально: Матч 1/8 финала Боруссия М - Ман Сити перенесен в Будапешт
Снова переносы
Пресс-служба "Ман Сити" официально подтвердила, что их матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах пройдет в Будапеште.
Причина такого решения - ограничения въезда в Германию жителям Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Ранее также был перенесен матч между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем".
UEFA have released the following statement regarding our #UCL last 16 first leg tie against Borussia Monchengladbach.— Manchester City (@ManCity) February 8, 2021
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
Игра между "жеребятами" и "горожанами" пройдет 24-го февраля на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Начало поединка в 22:00.
Ранее сообщалось, что также возможен перенос игры между "Челси" и "Атлетико".
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