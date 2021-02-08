Официально: Матч 1/8 финала Боруссия М - Ман Сити перенесен в Будапешт

Пресс-служба "Ман Сити" официально подтвердила, что их матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах пройдет в Будапеште.

Причина такого решения - ограничения въезда в Германию жителям Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Ранее также был перенесен матч между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем".

UEFA have released the following statement regarding our #UCL last 16 first leg tie against Borussia Monchengladbach.



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) February 8, 2021

Игра между "жеребятами" и "горожанами" пройдет 24-го февраля на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Начало поединка в 22:00.

Ранее сообщалось, что также возможен перенос игры между "Челси" и "Атлетико".