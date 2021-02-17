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Мбаппе повторил достижение Андрея Шевченко
Но не превзошел
Во вторник, 16 февраля стартовал плей-офф Лиги Чемпионов. В одном из центральных матчей всего раунда "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен" и была разгромлена со счетом 1:4.
Героем встречи стал форвард парижан Килиан Мбаппе - он оформил хет-трик и стал вторым игроком, кому удалось забить три мяча на "Камп Ноу" в матче Лиги Чемпионов. Нападающий повторил достижение Андрея Шевченко, который в 1997-м разбил "Барсу" в составе "Динамо". Тогда киевляне победили 4:0, еще один гол добавил Сергей Ребров.
В том же 1997-м на групповом этапе хет-трик в противостоянии с каталонцами сделал Фаустино Асприлья, но он это сделал на домашнем стадионе "Ньюкасла".
Добавим, что оба подвиги состоялись еще до рождения Килиана Мбаппе.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится через три недели - 10 марта.
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