Мбаппе повторил достижение Андрея Шевченко

Во вторник, 16 февраля стартовал плей-офф Лиги Чемпионов. В одном из центральных матчей всего раунда "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен" и была разгромлена со счетом 1:4.

Героем встречи стал форвард парижан Килиан Мбаппе - он оформил хет-трик и стал вторым игроком, кому удалось забить три мяча на "Камп Ноу" в матче Лиги Чемпионов. Нападающий повторил достижение Андрея Шевченко, который в 1997-м разбил "Барсу" в составе "Динамо". Тогда киевляне победили 4:0, еще один гол добавил Сергей Ребров.

В том же 1997-м на групповом этапе хет-трик в противостоянии с каталонцами сделал Фаустино Асприлья, но он это сделал на домашнем стадионе "Ньюкасла".

Добавим, что оба подвиги состоялись еще до рождения Килиана Мбаппе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится через три недели - 10 марта.