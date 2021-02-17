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Почеттино – о разгроме Барсы на Камп Ноу: Пари Сен-Жермен не стоит зазнаваться

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Маурисио спокоен

Почеттино – о разгроме Барсы на Камп Ноу: Пари Сен-Жермен не стоит зазнаваться

The Guardian

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Мауриcио Почеттино прокомментировал победу своей команды в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (1:4). Цитирует аргентинца пресс-служба УЕФА.

"В каждом матче мы пытаемся найти баланс между защитой и атакой, но мы должны прогрессировать и работать над улучшениями. Я работаю в "ПСЖ" лишь 40 дней, нам все еще нужно найти свой фирменный стиль. Совершенства не существует. Я доволен игрой и результатом, но нам не стоит зазнаваться".

"В воскресенье у нас большой матч с "Монако", мы уже думаем о нем".

"Верратти? Он очень хорошо читает игру и ведет мяч. Он позволяет нам выходить из обороны так, чтобы мы могли удачно начинать атаки. Он упорно работает и создает моменты. Он отличный игрок".

"Перед игрой Мбаппе спросил, сколько раз я выигрывал на "Камп Ноу". Я сказал ему: "Однажды с "Эспаньолом". Килиан сказал, что сегодня вечером у меня будет вторая победа. А после игры он подошел ко мне и выпалил: "Вот и все, я же говорил".

"Нас ждет ответный матч, у "Барселоны" прекрасные игроки".

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
UEFA

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