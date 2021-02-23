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Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Лацио - Бавария

Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов

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В 22:00 начнется первый матч 1/8 Лиги чемпионов "Лацио" в Риме принимать немецкую "Баварию".

Команды назвали стартовые составы

Лацио: Рейна - Габаррон, Ачерби, Мусаккио - Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Лаццари - Иммобиле, Корреа

Бавария: Нойер - Дэйвис, Алаба, Боатенг, Зюле - Киммих, Горецка - Коман, Мусиала, Сане - Левандовски

Ответный матч состоится 17 марта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лацио (Рим)
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