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Симоне Индзаги и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов
Лацио - Бавария
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В 22:00 начнется первый матч 1/8 Лиги чемпионов "Лацио" в Риме принимать немецкую "Баварию".
Команды назвали стартовые составы
Лацио: Рейна - Габаррон, Ачерби, Мусаккио - Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Лаццари - Иммобиле, Корреа
Бавария: Нойер - Дэйвис, Алаба, Боатенг, Зюле - Киммих, Горецка - Коман, Мусиала, Сане - Левандовски
Ответный матч состоится 17 марта.
#UCL ⭐️— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 23, 2021
???? Ecco l'undici che scenderà in campo contro il @FCBayern!#CMonEagles ???? pic.twitter.com/OMYUfqNqQo
⭐ Unsere XI für #LAZFCB ⭐#packmas #FCBayern #UCL pic.twitter.com/4wKuhTxDqj— ???????????? FC Bayern ???????????? (@FCBayern) February 23, 2021
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