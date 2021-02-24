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Лига Чемпионов. Аталанта - Реал 0:1. До боли знакомые "сливочные"

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вновь 1:0, вновь судейский скандал

Лига Чемпионов. Аталанта - Реал 0:1. До боли знакомые "сливочные"

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Реал" 0:1

Гол: Менди 86

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле (Паломино 85), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Д. Сапата (Пашалич 30), Муриэль (Иличич 56, Малиновский 86)

"Реал": Куртуа, А. Васкес, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио (Аррибас 76), Иско (Дуро 76), Винисиус (Диас 58)

Предупреждения: Гозенс 71 - Каземиро 23, Менди 55

Удаление: Фройлер 17 (прямая красная)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Без Бензема, Рамоса, Карвахаля, Марсело, Вальверде, Азара и других. Со всего 11-ю игроками первой команды в заявке. После четырёх побед подряд в лиге, в плане атаки не убедивших никого. Ещё не совсем свободным от мыслей об ужасном январе и крайне сложном сезоне в целом. "Реал" приехал в Бергамо в чуть ли не наихудшем возможном состоянии. Настолько, что практически все букмекеры отдавали предпочтение "Аталанте". Яркой команде, также пережившей слабый январь, но вышедшей из него с меньшими потерями и лучшей игрой в феврале. Тем не менее, опыт "сливочных" сыграл и сегодня.

Перед матчем Тони Кроос говорил о желании владеть мячом, строить игру через центр поля. Это у немца и ещё двух легендарных опорников - Модрича и Каземиро - получалось. Они чётко преодолели стартовый прессинг "Аталанты", на 17-ую минуту вышли с 65-ю процентами владения мячом. Пусть и, как и соперник, без ударов. А на 17-ой они остались в численном большинстве. Левый защитник Менди убежал в отрыв и был сбит Фройлером перед входом в штрафную. Не по центру, второй защитник мог ещё успеть. Однако арбитр Тобиас Штилер поспешил показать красную карточку. Жестокое, ошибочное решение.

Ещё 20 минут "Аталанта" продержалась без проблем. "Реал" лишь медленно катал мяч. Ещё один прорыв слева Начо (вновь защитник) завершил неточно. Но затем давление начало сказываться. Вновь слева убежали. Иско получил мяч в штрафной. Его и Винисиуса блокировали на убойных позициях. Голлини пришлось на блестящем инстинкте тащить удар Каземиро головой в упор. В начале второго тайма завершить отличную комбинацию точнее Модричу также помешали, чуть ли не пальцы ноги Меле. Гозенс заблокировал Винисиуса. Бергамцы пытались ответить лишь ударом низом Муриэля на 41-ой минуте. Неточным.

Минуте к 60-ой хозяевам наконец-то удалось успокоиться, снизить давление и темп. Даже несколько минут давить. Они будто забыли, что играют вдесятером. Как и соперник. Возможно, начала сказываться усталость мадридцев, в последнее время играющих тем же составом, их короткая скамейка запасных. Минуте на 75-ой они вернулись к воротам Голлини. Только для неточного удара Крооса метров с 30-ти. Они ещё и должны были остаться вдесятером после симуляции пенальти уже висевшего на карточке Каземиро. Но не остались. И почти сразу же нашли свой гол. Менди классно закрутил издали.

****

"Реал" побеждает в Италии в шестой раз подряд. В своём сотом матче плей-офф выполняет задание, которое и приехал выполнять. Далеко не в первый раз в нынешнем сезоне играет слабо в атаке и сильно в обороне. Ну и судейские скандалы в матчах с его участием что в лиге, что в Лиге Чемпионов, мы уже видели не раз. Видели мы и как опорники и защитники замещают вылетевших и просто слабых игроков атаки. В предыдущем матче Ла Лиги в Вальядолиде (и там были претензии к судьям) победный гол забил опорник. Здесь отличился защитник. Дважды. И заработал удаление, и забил победный гол.

А "Аталанта"? Она остаётся с комплиментами. И с надеждой наверстать в ответном матче в Мадриде. Небеспочвенной, ведь она традиционно играет лучше в гостях, чем дома. В групповом турнире дома не одержала ни одной победы, а в гостях - три, в том числе и над "Аяксом" и "Ливерпулем". Перед матчем её наставник Джан Пьеро Гасперини желал всего лишь приехать в Мадрид с реальными шансами на выход. Такие, несомненно, остались.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (26)
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sash_ok (Харьков)
25.02.2021 в 00:40
Красная, как красная. Сейчас в топ-лигах такие направо и налево раздают. Милитао в матче с Леванте такую же показали, ещё и на 2 матча задисквалили. Кстати, сегодня Реал догнал по красным карточкам показанным их соперникам в плей-офф, кого бы вы думали??? Да-да, ту самую "опущенную" всеми арбитрами мира "самую честную" команду мира святейшую Барселону. По 15 теперь.
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hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:42
Да как ты смеешь такое говорить на этом форуме
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
25.02.2021 в 00:33
Мадрид всех судеек обслужил и тех что в будке вар сидят Наглотались от судеек аж из ушей капает
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metall5291 (Kharkiv)
25.02.2021 в 00:40
Не мучай себя и клавиатуру, всё, на что способен, ты уже сказал. На большее у тебя нет ни слов, ни букв. Дай отдохнуть ноутбуку.
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ferzz (Gluhiv)
25.02.2021 в 00:21
Судейки опять сливочную хрень за уши тянут.
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Dr. House (Подолье)
25.02.2021 в 00:17
Если бы такое удаление произошло в пользу Барсы, то шепетовский Алень и ему подобные рыгалы стуча копытами и брызгая слюной доказывали, что судейка абсолютно прав, т.д. и т.п., а Дуриан ещё кучу цитат из каталунских жёлтых сайтов, откуда он не вылазит, написал бы в поддержку судьи. А адекватные болельщики адекватно воспринимают ситуацию и понимают, что это всё же не лишение явной голевой возможности. Это жёлтая. Вопрос в другом: почему ВАР подтвердил решение арбитра? Только вот не надо сразу при руку Переса, которую Алень не может со своих труселей никак вынять
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hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:26
Да это все понятно, что канадский сказочник отмазал бы Барселону, но мы же не он. Удаление странное. Но оно не дало Реалу преимущества, на встречных курсах Аталанту можно было бы разделать намного проще.
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hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:28
А так Аталанта сыграла, как типичный испанский Вальядолид, с которыми у Мадрида 30 матчей в год, и с которыми в последние годы постоянно проблемы из-за неумения взламывать массированную оборону.
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metall5291 (Kharkiv)
25.02.2021 в 00:28
Что касается шепетовского и прочих, то от них еще будет, можно не сомневаться. К утру один шепетовский накатает простыней 5-6. "Руку Переса" удлинит до матчей Лиги и т.д. и т.п. Эпизоды вспомнит лет за 40. Что касается нас, болельщиков Реала, то моя позиция такова: если судья ошибся - пусть объясняется, выкладывает свои аргументы. Вполне возможно, что эти аргументы будут приняты.
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
25.02.2021 в 00:34
Вот ты капец тупой
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metall5291 (Kharkiv)
25.02.2021 в 00:11
Фол, безусловно, был. Тянул ли он на удаление??? Очень большой вопрос. Но судья решил так. Что оно дало Реалу??? Ну, с учетом того, что Менди все же забил (впервые в карьере) можно говорить, что все же дало. Без этого удаления игра была бы совершенно другой. Ответный матч простым не будет. Аталанте терять нечего, а в Реале огромные кадровые проблемы.
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hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:13
Плюсую.
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
25.02.2021 в 00:17
Меланхолик он тебе брешет. Он тебе минус поставил
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Dr. House (Подолье)
25.02.2021 в 00:19
Рыгал уже укололся. Осталось ему ещё забыться)))
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Spokoyno (Киев)
25.02.2021 в 00:32
До 70% ситуації на полі СУПЕРЕЧЛИВІ... Тому є великі сумніви, що за аналогічний фол в Мадриді вигнали гравця Реалу. Але для цього треба бути неодноразовим переможцем ЛЧ та мати босом саму впливову особу у футболі... Хто б що не писав, але людський фактор у суддівстві ВІЧНИЙ!
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metall5291 (Kharkiv)
25.02.2021 в 00:36
З Вами цілком погоджуюсь. Реал має авторітет та певні здобутки. Перес має вплив. Людський фактор завжди є і буде.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:38
А еще есть вечный фактор привлекательности команды для зрителя. Всегда свистят в пользу грандов. На чемпионатах мира и европы свистят в пользу хозяев. Потому что Аталанта - не такой продаваемый продукт, как Мадридский Реал, и почти никому, кроме преданных фанатов, не нужна. С этим небольшим коллективам приходится мириться.
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victor1306 (Мадрид)
25.02.2021 в 00:05
На жилах - це м'яко сказано. Те вилучення абсолютно нічим не допомогло. Позиційна, вязка гра зовсім не для Реала. Відверто червона там явно натягнута, але, повторюсь, вона нічим не допомагала в матчі. Хто ці чуваки, що вийшли на заміну в матчі плей оф ЛЧ? Чув імена, але з фотки не впізнав би. Менді вкотре робить погоду. І це Реал Мадрид! Короче з кадрами сра.. ка повна. А тут ще й Каземіро. Все одно з перемогою всіх!
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+3
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:07
Да там вся скамейка запасных - какие-то чуваки. Пол обоймы переломано.
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+2
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
24.02.2021 в 23:58
Бугага помойка не сможет, судейка поможет Мадридская помойка без склейки и пердануть не может. Денег нет, наверное перес натурой с судейкой рассчитался
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+8
-4
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hardcorepwnz (Украина)
24.02.2021 в 23:57
Судья конечно дал маху, непонятно где он там фол последней надежды увидел. Но этим он оказал Мадриду медвежью услугу, Аталанта села в оборону, чего нынешний РМ терпеть не может. Удивлен, что все же дожали. Хотя потеря Каземиро на ответный матч, при учете и без того очень сложной кадровой ситуации, оставляет шансы обоим командам. С победой всех, Hala Madrid!
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+4
-7
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
24.02.2021 в 23:59
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+5
-4
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2021 в 00:02
Согласен, что это удаление пошло во вред самой игре. Согласен и с тем, что еще ничего не решено. Но если Реал пройдет дальше, то от Испании, скорее всего он один.
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+3
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
25.02.2021 в 00:06
Ты прав меланхолик. Такое г@@@о в Испании только одно и это мадридская недокоманда
+1
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.02.2021 в 00:08
Рыгал, ну ты накакал, мы почитали, молодец. Залогинься уже на основу
+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2021 в 00:14
Тебе, Рыдал, я название придумывать не буду, чтобы не забанили. Да и не стоишь ты другого названия, твоё само за себя говорит.
+2
-1


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