Лига Чемпионов. Аталанта - Реал 0:1. До боли знакомые "сливочные"

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Реал" 0:1

Гол: Менди 86

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле (Паломино 85), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Д. Сапата (Пашалич 30), Муриэль (Иличич 56, Малиновский 86)

"Реал": Куртуа, А. Васкес, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио (Аррибас 76), Иско (Дуро 76), Винисиус (Диас 58)

Предупреждения: Гозенс 71 - Каземиро 23, Менди 55

Удаление: Фройлер 17 (прямая красная)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Без Бензема, Рамоса, Карвахаля, Марсело, Вальверде, Азара и других. Со всего 11-ю игроками первой команды в заявке. После четырёх побед подряд в лиге, в плане атаки не убедивших никого. Ещё не совсем свободным от мыслей об ужасном январе и крайне сложном сезоне в целом. "Реал" приехал в Бергамо в чуть ли не наихудшем возможном состоянии. Настолько, что практически все букмекеры отдавали предпочтение "Аталанте". Яркой команде, также пережившей слабый январь, но вышедшей из него с меньшими потерями и лучшей игрой в феврале. Тем не менее, опыт "сливочных" сыграл и сегодня.

Перед матчем Тони Кроос говорил о желании владеть мячом, строить игру через центр поля. Это у немца и ещё двух легендарных опорников - Модрича и Каземиро - получалось. Они чётко преодолели стартовый прессинг "Аталанты", на 17-ую минуту вышли с 65-ю процентами владения мячом. Пусть и, как и соперник, без ударов. А на 17-ой они остались в численном большинстве. Левый защитник Менди убежал в отрыв и был сбит Фройлером перед входом в штрафную. Не по центру, второй защитник мог ещё успеть. Однако арбитр Тобиас Штилер поспешил показать красную карточку. Жестокое, ошибочное решение.

Ещё 20 минут "Аталанта" продержалась без проблем. "Реал" лишь медленно катал мяч. Ещё один прорыв слева Начо (вновь защитник) завершил неточно. Но затем давление начало сказываться. Вновь слева убежали. Иско получил мяч в штрафной. Его и Винисиуса блокировали на убойных позициях. Голлини пришлось на блестящем инстинкте тащить удар Каземиро головой в упор. В начале второго тайма завершить отличную комбинацию точнее Модричу также помешали, чуть ли не пальцы ноги Меле. Гозенс заблокировал Винисиуса. Бергамцы пытались ответить лишь ударом низом Муриэля на 41-ой минуте. Неточным.

Минуте к 60-ой хозяевам наконец-то удалось успокоиться, снизить давление и темп. Даже несколько минут давить. Они будто забыли, что играют вдесятером. Как и соперник. Возможно, начала сказываться усталость мадридцев, в последнее время играющих тем же составом, их короткая скамейка запасных. Минуте на 75-ой они вернулись к воротам Голлини. Только для неточного удара Крооса метров с 30-ти. Они ещё и должны были остаться вдесятером после симуляции пенальти уже висевшего на карточке Каземиро. Но не остались. И почти сразу же нашли свой гол. Менди классно закрутил издали.

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"Реал" побеждает в Италии в шестой раз подряд. В своём сотом матче плей-офф выполняет задание, которое и приехал выполнять. Далеко не в первый раз в нынешнем сезоне играет слабо в атаке и сильно в обороне. Ну и судейские скандалы в матчах с его участием что в лиге, что в Лиге Чемпионов, мы уже видели не раз. Видели мы и как опорники и защитники замещают вылетевших и просто слабых игроков атаки. В предыдущем матче Ла Лиги в Вальядолиде (и там были претензии к судьям) победный гол забил опорник. Здесь отличился защитник. Дважды. И заработал удаление, и забил победный гол.

А "Аталанта"? Она остаётся с комплиментами. И с надеждой наверстать в ответном матче в Мадриде. Небеспочвенной, ведь она традиционно играет лучше в гостях, чем дома. В групповом турнире дома не одержала ни одной победы, а в гостях - три, в том числе и над "Аяксом" и "Ливерпулем". Перед матчем её наставник Джан Пьеро Гасперини желал всего лишь приехать в Мадрид с реальными шансами на выход. Такие, несомненно, остались.