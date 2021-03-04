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Ливерпуль и Лейпциг узнали место проведения ответного матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Он состоится в Будапеште

Ливерпуль и Лейпциг узнали место проведения ответного матча Лиги чемпионов

Фото - infostart.hu

Новина українською

Пресс-служба УЕФА пишет, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Лейпциг" пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Встреча запланирована на 10 марта. первый матч состоялся на этом же стадионе, в котором "Ливерпуль" победил со счетом 2:0.

Напомним, власти Германии отказали английскому клубу во въезде в страну из-за коронавирусных ограничений.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг
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