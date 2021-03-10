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Болельщики ПСЖ сравнили жену Пике с проституткой на одном из своих баннеров перед матчем с Барсой

Лига Чемпионов
(11 голосов)

Перебор

Болельщики ПСЖ сравнили жену Пике с проституткой на одном из своих баннеров перед матчем с Барсой

Фото: GoalCast / Автор – неизвестен

Новина українською

Фанаты "Пари Сен-Жермен" оформили крайне оскорбительный баннер со словами "Шакира из Ла-Жункеры" ко второму поединку с каталонской "Барселоной" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Ла-Жункера – это регион в Каталонии, много лет назад там открылся один из крупнейших борделей в Европе. Якобы многие клиенты приезжали в публичный дом даже из Франции.

Напомним, популярная колумбийская поп-исполнительница – супруга защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике.

Вслед за каталонской прессой "ПСЖ" также отреагировал на данную инициативу фанатов, решительно осудив их поступок.

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В статье: Херард Пике Лига чемпионов Барселона Шакира Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Жерар Пике
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (6)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.03.2021 в 14:01
Не смійте зачіпати Шакіру ! вона не винна, що її чоловік - найсправжнісінький Піке (в усіх сенсах :)))
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+9
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.03.2021 в 13:55
Arab lives mater...
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0
-4
androma (Вересневе)
10.03.2021 в 13:38
Лучі казав що " В Европе такое поведение не принимают и не терпят '"
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0
0
prockop4uck (Киев)
10.03.2021 в 12:57
Я думал на баннере будет бородатый карлик...
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+7
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.03.2021 в 13:55
Вчера самка футболиста кристина классно прыгала в стенке :)
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+1
-9
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.03.2021 в 13:58
згинь путогнида мессозбочена10.03.2021 в 13:55
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+9
0


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