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Болельщики ПСЖ сравнили жену Пике с проституткой на одном из своих баннеров перед матчем с Барсой
Перебор
Фото: GoalCast / Автор – неизвестен
Фанаты "Пари Сен-Жермен" оформили крайне оскорбительный баннер со словами "Шакира из Ла-Жункеры" ко второму поединку с каталонской "Барселоной" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ла-Жункера – это регион в Каталонии, много лет назад там открылся один из крупнейших борделей в Европе. Якобы многие клиенты приезжали в публичный дом даже из Франции.
Напомним, популярная колумбийская поп-исполнительница – супруга защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике.
-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs— Paname-ReBirth (@PanameReBirth) March 7, 2021
-Barcelona no bienvenido
-Shakira à la jonquera
-L’Europe à genoux, tout Paris debout
07/03/2021#psgbarça #putabarca pic.twitter.com/zS6a17Yi1J
Вслед за каталонской прессой "ПСЖ" также отреагировал на данную инициативу фанатов, решительно осудив их поступок.
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