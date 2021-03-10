Болельщики ПСЖ сравнили жену Пике с проституткой на одном из своих баннеров перед матчем с Барсой

Фанаты "Пари Сен-Жермен" оформили крайне оскорбительный баннер со словами "Шакира из Ла-Жункеры" ко второму поединку с каталонской "Барселоной" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ла-Жункера – это регион в Каталонии, много лет назад там открылся один из крупнейших борделей в Европе. Якобы многие клиенты приезжали в публичный дом даже из Франции.

Напомним, популярная колумбийская поп-исполнительница – супруга защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике.

-Paris ville lumière, faites briller nos couleurs

-Barcelona no bienvenido

-Shakira à la jonquera

-L’Europe à genoux, tout Paris debout



07/03/2021#psgbarça #putabarca pic.twitter.com/zS6a17Yi1J — Paname-ReBirth (@PanameReBirth) March 7, 2021

Вслед за каталонской прессой "ПСЖ" также отреагировал на данную инициативу фанатов, решительно осудив их поступок.