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Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом
Давайте разбираться
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Во вторник, 9 марта, "Боруссия Д" сыграла вничью с испанской "Севильей" (2:2). Интересно, что оба гола "шмелей" были забиты с пенальти, которые реализовал Эрлинг Холанд – на 35-й и на 54-й минутах поединка.
Во время пробития второго 11-метрового Яссин Буну сделал сэйв, однако с нарушением правил. При этом голкипер испанцев моментально подбежал к Холанду и крикнул ему что-то прямо в лицо. Тем не менее, Эрлинг успешно перебил пенальти, после чего с аналогичным воплем устремился к Буну в ответ. Игроки "Севильи" были не в восторге:
Bounou got hit by Karma. Haaland don't let go ???????????? pic.twitter.com/TrJhHy6G6D— DME ???????? (@dme__363) March 10, 2021
Сам норвежец отметил после матча, что прокричал Яссину то же неизвестное ему слово, которое услышал от самого вратаря. Финальный свисток исчерпал конфликт – игроки спокойно обменивались впечатлениями от встречи.
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