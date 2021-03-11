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Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Давайте разбираться

Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Во вторник, 9 марта, "Боруссия Д" сыграла вничью с испанской "Севильей" (2:2). Интересно, что оба гола "шмелей" были забиты с пенальти, которые реализовал Эрлинг Холанд – на 35-й и на 54-й минутах поединка.

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Во время пробития второго 11-метрового Яссин Буну сделал сэйв, однако с нарушением правил. При этом голкипер испанцев моментально подбежал к Холанду и крикнул ему что-то прямо в лицо. Тем не менее, Эрлинг успешно перебил пенальти, после чего с аналогичным воплем устремился к Буну в ответ. Игроки "Севильи" были не в восторге:

Сам норвежец отметил после матча, что прокричал Яссину то же неизвестное ему слово, которое услышал от самого вратаря. Финальный свисток исчерпал конфликт – игроки спокойно обменивались впечатлениями от встречи.

Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом - изображение 1

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Севилья Эрлинг Холанд Яссин Буну
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
11.03.2021 в 11:42
да, слова "Путин - х..ло" легко запоминаются..
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+2
0
AlmostReady (Киев)
11.03.2021 в 10:48
"Интересно, что оба гола "шмелей" были забиты с пенальти, которые реализовал Эрлинг Холанд – на 35-й и на 54-й минутах поединка." Первый гол Холанд с игры забил, вы чего ребята?
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
11.03.2021 в 10:14
Холанд юморист) интересно, что это за слово было
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
11.03.2021 в 10:46
Холанд - справжній цивілізований європеєць: один раз почув нове слово - і одразу запам'ятав. А в Україні деякі мешканці ватного походження все життя чують державну мову, але так нічого і не запам'ятовують.
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+7
-4
FC Energy (Новая Каховка)
11.03.2021 в 11:28
Хорош, так натянуть сову на глобус ещё нужно уметь
+1
-3
Саша AS80 (Харків)
11.03.2021 в 11:51
їм заважає зайва хромосома)))
0
0


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