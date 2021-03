Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом

Во вторник, 9 марта, "Боруссия Д" сыграла вничью с испанской "Севильей" (2:2). Интересно, что оба гола "шмелей" были забиты с пенальти, которые реализовал Эрлинг Холанд – на 35-й и на 54-й минутах поединка.

Во время пробития второго 11-метрового Яссин Буну сделал сэйв, однако с нарушением правил. При этом голкипер испанцев моментально подбежал к Холанду и крикнул ему что-то прямо в лицо. Тем не менее, Эрлинг успешно перебил пенальти, после чего с аналогичным воплем устремился к Буну в ответ. Игроки "Севильи" были не в восторге:

Bounou got hit by Karma. Haaland don't let go ???????????? pic.twitter.com/TrJhHy6G6D