Двужильные монстры Нагельсманна не выдержали джебов Клоппа

Команда Юлиана Нагельсманна не смогла показать своего лучшего футбола и вряд ли могла рассчитывать на камбэк. "Ливерпуль" частично реабилитировался за катастрофические провалы в национальном чемпионате и делом подтвердил свои высокие еврокубковые амбиции.

По сравнению с первым матчем, стартовые составы обеих команд претерпели некоторые изменения. При этом базовые тактические схемы остались прежними. "Ливерпуль", как всегда сыграл в 4-3-3, а непредсказуемый в тактическом плане "Лейпциг" снова предстал в сочетании 3-5-2 или точнее 3-1-4-2.

Нагельсманн с первых минут выпустил двух новых игроков, а Клопп произвел три замены. У "Лейпцига" вместо Анхельньо и Айдара на поле "Пушкаш Арены" вышли Поульсен и Форсберг. Скандинавы сформировали пару форвардов, а на позиции левого латераля сыграл Нкунку. Функции правой "восьмерки" на этот раз выполнял Ольмо. У номинальных хозяев вместо травмированного Хендерсона пару с Кабаком в центре обороны составил Филлипс, а на позиции нападающего вместо Фирмино вышел восстановившийся после повреждения Жоту.

"Ливерпуль" – "РБ Лейпциг" - 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Салах 70, Мане 74

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон (Цимикас 90) – Вейналдум (Милнер 82), Фабиньо, Тьаго (Кейта 71) – Салах, Жота (Ориги 71), Мане (Окслейд-Чемберден 90)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Клостерманн – Кампль (Серлот 46) – Нкунку, Забитцер, Ольмо (Айдара 73), Адамс – Форсберг (Клюйверт 60), Поульсен (Хван 60)

"Ливерпуль" очень активно начал матч, было очевидно, что штаб Юргена Клоппа сделал ставку на быстрый гол. "Красные" интенсивно прессинговали первые пятнадцать минут. "Лейпциг" справился с давлением и после энергозатратного стартового отрезка номинальные хозяева ослабили хватку, перейдя в деструктивной фазе игры на зонную оборону средним блоком.

Этот отрезок матча также был за "Ливерпулем". Хозяева вытягивали соперника на себя и старались использовать возможности для контратак. "Лейпциг" больше владел мячом, атаковал, периодически создавал моменты, но в целом, ход игры диктовал результат первого матча. "Ливерпуль" комфортно себя чувствовал, действуя вторым номером, и создал гораздо больше остроты у ворот соперника.

Гол Салаха за двадцать минут до конца матча практически снял все вопросы, но "Ливерпуль" должен был забивать и раньше. РБ не сумел сократить, установленную еще в первой встрече дистанцию и ответная игра прошла по ожидаемому, простому, но достаточно эффективному плану команды Клоппа. Гол Мане был простой формальностью и следствием деморализации гостей. Они, конечно, боролись до конца, но все понимали, что исход противостояния уже решен.

Фора в два гола позволяла "Ливерпулю" отдать территорию и мяч сопернику. Взамен мерсисайдцы получали пространство. Команда Клоппа заставила "Лейпциг" делать несвойственные им вещи. РБ был вынужден злоупотреблять стерильным контролем мяча, который ничего им не давал. На тепловой карте матча отображается преимущество "Лейпцига" во владении мячом, но, преимущество это было лишь в первой и второй третях поля. В финальной трети поля большее количество передач исполнили футболисты "Ливерпуля" – 153:131.

Практическое равенство по ударам (12:11) тоже не в пользу немецкого клуба. Десять из двенадцати ударов "Ливерпуля" были нанесены из пределов штрафной, у "Лейпцига" ровно на половину меньше. Да и статистика ударов в створ ворот хорошо отображает реальное распределение сил на поле стадиона в Будапеште.

На тепловой карте ниже – сравнительные показатели контроля мяча четверки защитников и тройки хавбеков "Ливерпуля" с тройкой центрбеков "Лейпцига". Мукиэле, Упамекано и Клостерман, по большому счету имели такое количество касаний мяча (356), что и семеро игроков "Ливерпуля" (392)!

"Лейпциг" часто перегружал игроками правый фланг/полуфланг и переводил мяч налево, на Нкунку. Именно, через его зону проходила большая часть атак команды Нагельсманна. Номинально, француз был латералем, но по сути, он действовал гораздо выше, чем его коллега слева (Адамс). Когда Нкунку поднимался до уровня форвардов, его фланг страховал Клостерман.

Конечно 20% игровой активности на трети поля "красных" – этого очень мало для того, чтобы отыгрывать фору в два мяча. Если выражаться боксерской терминологией - "Ливерпуль" держал оппонента на дальней дистанции. Прессинг команды Клоппа был своего рода джебом и пользовались они им не хуже, чем Владимир Кличко в лучшие годы своей карьеры. Очевидно, что у Нагельсманна в теории был отличный план на матч, но самым серьезным барьером для его реализации оказались действия хозяев в деструктивной фазе игры.

Фабиньо – Алькантара – Вейналдум достаточно гармонично взаимодействовала, как в атаке, так и в обороне. По большому счету Клопп сумел отодвинуть мяч от штрафной и в визуальной надежности пары молодых центрбеков не только заслуга самих защитников.

Из статистических показателей бросается в глаза показатель пробега команд. На двоих "Ливерпуль" (115,4 км) и "Лейпциг" (117,5 км) пробежали 232,9 км. К примеру, в параллельном матче ЛЧ этой же стадии "Париж" и "Барселона" надвигались лишь на 218 км.

Клоппа и Нагельсманна относятся к законодателям моды, касательно проактивных методов обороны. Интенсивный контрпрессинг "выжигал" поле "Пушкаш Арены". В таких игровых условиях непросто было созидать, результат первого матча позволил Клоппу и его команде иметь более выгодные условия деятельности. Любой отбор или перехват потенциально мог привести к опасной быстрой атаке.

После матча главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн признал, что его команда не сумела реализовать свой потенциал в противостоянии с "Ливерпулем": "Мы сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно в чемпионате и Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился лучше, но мы создали недостаточно моментов.

Мои футболисты – такие же люди, как и все. Сегодня они не показали оптимальный уровень, поэтому мы проиграли. Но не будем зацикливаться, надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя нужно будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате и Кубке".

Тренер победителей Юрген Клопп, напротив, выразил удовлетворение действиями своей команды и прокомментировал возвращение Фабиньо на свою законную позицию "шестерки": "Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в Премьер-лиге и пробовать сегодня что-то иное. Ребята по-настоящему довольны собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне - ребята сыграли очень хорошо.

Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, - это отсутствие качественной игры у футболистов "Лейпцига". Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.

Действительно, каждый провел хороший матч. Тройка полузащитников удачно взаимодействовала, и атакующая тройка - тоже. Диогу Жота отыграл столько, сколько смог, что тоже очень хорошо. И у тех, кто вышел на замену, также все получилось.

Всем нам хочется, чтобы Фабиньо занимал позицию шестого номера, вот как сейчас. Сегодня он был на ней, а два центральных защитника выдали великолепную игру. Приходилось отбиваться от всех этих дальних забросов, и нам это хорошо удалось".

"Ливерпуль" проделал большой объем работы при подготовке к ответному матчу. Команда Клоппа немного подстроилась под игровые особенности соперника и план штаба "красных" сработал. "Лейпциг", по сути, проиграл двухматчевое противостояние еще в первой игре. Тогда команда Нагельсманна, на мой взгляд, переигрывала мерсисайдцев, но слабая реализация голевых моментов и две глупейшие индивидуальные ошибки привели к – 0:2 в номинально домашнем матче.

Разумеется, затянувшийся кризис "Ливерпуля" и уровень игры команд в первой встрече позволяли РБ рассчитывать на камбэк в ответном матче, но для этого было необходимо забивать первыми. Учитывая, что "Ливерпуль" эффективно перестроился и играл по счету первого поединка, сделать это было тяжелее, чем в первой встрече. Английский клуб имел слишком много свободного пространства для организации быстрых атак и номинальным гостям еще долго везло, что команда Клоппа транжирила свои моменты и продолжительное время на табло сохранялись нули, которые дарили "Лейпцигу" надежду.

Жаль, что команда с таким уникальным тактическим арсеналом покинула Лигу чемпионов уже на стадии 1/8 финала, но, для реализации тренерских идей на высочайшем уровне, необходим класс игроков, которого не хватило. С такой реализацией голевых моментов трудно на что-то рассчитывать. Без голов не может быть побед. На мой взгляд, Нагельсманн перерос уровень "Лейпцига". Ему пора переходить на следующую ступень профессионального развития.

"Ливерпуль" был более эффективен и, абсолютно заслуженно прошел в четвертьфинал. Безусловно, эта победа придаст положительных эмоций и уверенности игрокам английского клуба. Также, ее можно рассматривать, как уверенный шаг на пути к выходу из затянувшегося кризиса.

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