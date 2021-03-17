ЛЧ. Бавария - Лацио 2:1. И Чупо-Мотинг забивает 

Симоне Индзаги честно признался, что “Лацио” достиг потолка, выйдя в 1/8 Лиги чемпионов. “Бавария” заметно превосходила в классе “Лацио” в первом матче, и перед ответной игрой у римской команды практически не было шансов. Неизвестно, сможет ли “Лацио” пробиться в первую четверку Серии А. Для многих футболистов “Лацио” это мог быть последний матч в Лиге чемпионов на некоторое время.

И они старались провести его достойно. На первых минутах “Лацио” старался активно прессинговать “Баварию”, и искать возможности для атак. Мюнхенцы начали матч сдержанно, планирую включаться в игру позже.

Натиск “Лацио” ничем не увенчался, а “Бавария” заработала пенальти. Неоднозначный момент. Муриджи придержал Горетцку после углового и румынский рефери указал на точку. Не каждый арбитр принял бы такое решение.

Левандовский реализовал пенальти, но для “Лацио” ничего не изменилось. Все так же нужно было забивать четыре мяча. Но так как Чиро Иммобиле остался в запасе, забивать было некому.

Во втором тайме “Бавария” увеличила натиск, и игроки “Лацио” смирились с вылетом. Пошли замены, темп игры упал, но в конце матча без голов не обошлось. Забили два игроки, вышедших на замену. У “Баварии” – запасной форвард Чупо-Мотинг. Отличный пас вразрез ему отдал Алаба. У “Лацио” – ветеран Марко Пароло, замкнув подачу со штрафного Перейры. Нюбелю не удалось сыграть редкий матч в основе “Баварии” на ноль.

2:1 – все в этом противостоянии определилось три недели назад. В четвертьфинале Лиги чемпионов нет ни одной итальянской команды.

Лига чемпионов, 1/8 финала. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Лацио” Рим 2:1 (первый матч 4:1)

Голы: Левандовский 33 (пен.), Чупо-Мотинг 73 – Пароло 82

“Бавария”: Нюбель – Павар, Боатенг (Зюле 46), Алаба, Эрнандес – Киммих (Хави Мартинес 77), Горетцка (Дэвис 64) – Сане, Мюллер (Мусиала 71), Гнабри – Левандовский (Чупо-Мотинг 71)

“Лацио”: Рейна – Раду, Ачерби, Марушич – Фарес (Лулич 46), Луис Альберто (Катальди 75), Милинкович-Савич, Эскаланте (Акпа-Акпро 84), Ладзари (Пароло 55) – Муриджи (Перейра 56), Корреа

Предупреждения: Горетцка 49 – Раду 26, Ачерби 31, Милинкович-Савич 39, Корреа 70