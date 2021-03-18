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"Соперник был просто лучше, чем Атлетико. Нам нужно извлечь уроки". Симеоне - о 0:2 с Челси
Менеджер "Атлетико" признает, что лондонский клуб заслужил победу
Фото: uefa.com
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Челси"(0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Челси заслужил победу в двух матчах. Первый матч был равным, но они добились своей цели. Сегодня они были лучше нас и заслужили победу. Мы пытались найти способ забить, но, несмотря на все наши усилия, мы не достигли этой вершины.
Это нормально, что игроки раздражаются, когда вы их заменяете. Мы хотели изменить ситуацию и найти другой способ атаки. Я не ищу оправданий. Они были лучше, и я не могу спорить с этим. Мы должны поздравить их, извлечь уроки из этого и перезагрузиться.
Мы пытались играть с четырьмя лучшими атакующими игроками в первом тайме и давить на них, когда они играли в защите. Мы не могли отбирать мяч высоко, как хотели. Мы пытались изменить нашу систему, пытались надавить на них, но они смогли пройти через это, они просто были лучше, чем мы.
Поздно уже сожалеть, игра проиграна. Нам необходимо еще учиться. Мы хотели остаться в Лиге чемпионов. Но мы не так хорошо сыграли в турнире в этом году, но я очень доволен, особенно тем, как сегодня сыграл Жоау Фелиш", - сказал Симеоне.
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