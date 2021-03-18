Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подвел итоги ответного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (1:2).

"Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня. Игроки старались не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидаем турнир на позитивной ноте.

С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. "Бавария" - одна из таких команд. Я горжусь нашей кампанией. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе", - сказал Индзаги.