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Тренер Лацио: Бавария - одна из команд, с которой просто невозможно играть на равных
Но Индзаги гордится своей командой
Фото: uefa.com
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подвел итоги ответного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (1:2).
"Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня. Игроки старались не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидаем турнир на позитивной ноте.
С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. "Бавария" - одна из таких команд. Я горжусь нашей кампанией. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе", - сказал Индзаги.
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