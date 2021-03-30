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Лунин: Для Шахтера победы над Реалом особенные. Для Реала - неприятно, но ничего сверхъестественного
В итоге, Мадрид выиграл группу
Голкипер "Реала" Андрей Лунин вспомнил о матчах нынешнего сезона
"В результате мы заняли первое место в группе и прошли дальше. В одном матче не выигрывается что-то крупное. Важно, что в итоге вышли из группы с первого места.
Для "Шахтера" очень особенные два матча. Для "Реала", конечно, неприятно, но ничего сверхъестественного не произошло. Когда нужно – Мадрид делает свое дело. В команде об этом не говорят, но есть понимание. В Испании знают, что когда нужно, команда делает результат.
Перед ответственными матчами в "Реале" нет мандража, как в другой команде. Там все уверены в себе, команде. Для команды нет ничего иного, кроме победы – там такой менталитет", – сказал Лунин.
Напомним, что в итоге, "Реал" занял первое местов группе, а "Шахтер" - третье.
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