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Матео Лаос рассудит матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ

Лига Чемпионов
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Встречу Порту - Челси обслужит Славко Винчич

Матео Лаос рассудит матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ

Фото: AFLO/Global Look Press /Автор – Daisuke Nakashima

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Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" — "Пари Сен-Жермен" и "Порту" — "Челси".

Встречу мюнхенцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты - Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар, VAR - Алехандро Эрнандес, резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч "Порту" — "Челси" будет судить словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, VAR - Павел Гиль, резервный рефери — Матей Юг.

Матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится 7 апреля в Мюнхене (Германия). Встреча "Порту" с "Челси" пройдёт в тот же день в Севилье (Испания). Оба матча стартуют в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Матеу Лаос Порту Антонио Матеу Лаос ПСЖ
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