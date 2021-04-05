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Матео Лаос рассудит матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ
Встречу Порту - Челси обслужит Славко Винчич
Фото: AFLO/Global Look Press /Автор – Daisuke Nakashima
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" — "Пари Сен-Жермен" и "Порту" — "Челси".
Встречу мюнхенцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты - Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар, VAR - Алехандро Эрнандес, резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.
Матч "Порту" — "Челси" будет судить словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, VAR - Павел Гиль, резервный рефери — Матей Юг.
Матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится 7 апреля в Мюнхене (Германия). Встреча "Порту" с "Челси" пройдёт в тот же день в Севилье (Испания). Оба матча стартуют в 22:00.
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