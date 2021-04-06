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ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Команда Гвардиолы дожала Дортмунд в конце матча

ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” оставляет вопрос с победителем противостояния с “Боруссией” открытым. Перед игрой на “Этихаде” Дортмунд считался явным андердогом. Как никак, “Сити” выиграл 26 из 27 последних матчей и без пяти минут чемпион Англии. “Боруссия” занимает в Бундеслиге пятое место, проиграв десять матчей из 27. Но каждое футбольное противостояние нужно рассматривать в особом контексте. Хосеп Гвардиола предупреждал, что в одном-двух матчах “Боруссия способна на все”. Возможно, этот нюанс предопределил план на игру хозяев. “Сити” играл более осторожно, чем это делает в АПЛ и едва не сыграл вничью в домашнем матче.

И.о. тренер “Боруссии” Эдин Терзич удивил с составом. Свой дебютный старт в основе BVB получил 19-летний вингер Ансгар Кнауфф. Его главное качество – это скорость. Гости все же рассчитывали на контратаки. Но Кнауфф не получил бы место в старте, если бы Санчо был здоров, а Рейна и Азар показывали б убедительный футбол.

У Гвардиолы сюрпризов не было. Тренер “Сити” играл без чистых нападающих, Гюндоган, Де Брюйне или Бернарду Силва иногда делали рывки в штрафную по центру, но чаще всего пространство у ворот Хитца было пустым.

Возможно, это один из тех случаев, когда “Сити” все же нужно было играть с чистым нападающим. “Боруссия” хорошо начала матч, и прессинговала команду Гвардиолы. При этом нельзя сказать, что гости доминировали. Скорее “Сити” выжидал ошибки соперника. И в итоге получил ее. Ошибся едва ли не самый опытный игрок в составе BVB Эмре Джан. Хавбек сборной Германии потерял мяч в центре поля, Де Брюйне разогнал атаку, дал разрезной пас на Фодена, перевод на другой фланг на свободного Мареза, возврат мяча в центр – а там уже подготовил удар Де Брюйне. Девятнадцатая минута – это был первый удар “Сити” в матче.

ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ - изображение 1

Темп игры не изменился, и в центр внимания решил выйти румынский рефери Овидиу Хацеган. Он едва не поставил в ворота “Боруссии” сомнительный пенальти. Джан пытался пяткой остановить мяч, и едва не попал по Родри. Тем не менее хавбек “Сити” завалился на газон. Хацеган поставил на точку, но после просмотра VAR отменил свое решение.

Во втором эпизоде видеоассистент рефери уже не смог подчистить за ним ошибку. Геррейру забросил мяч вперед на Беллингема, Диаш увидел, что Эдерсон вышел из ворот и оставил ему мяч. Однако вратарь “Сити” не смог его обработать и Беллингем, выставив ногу, сыграл в чистый отбор, и забил в пустые ворота. Однако рефери свистнул фол, посчитав, что это была опасная игра со стороны 17-летнего хавбека BVB. У “Боруссии” забрали гол.

ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ - изображение 2

На первых минутах второго тайма свой момент уже получил Холанд. Он в честной борьбе уложил на газон мощного Диаша, но для хорошего удара у норвежца сил уже не осталось – Эдерсон был на месте.

Гвардиола оживил игру своей команды, выпустив на поле Жезуса (единственная из пяти возможных замен “Сити”) и хозяева прибавили. Забивать должен быть Фоден, но Хитц был на высоте.

Давление “Сити” наростало, “Боруссию”, возможно устраивало б и минимальное поражение. Но гостям из ничего удалось сравнять счет. Лучший игрок в составе гостей, 17-летний Джуд Беллингем, разобрался с соперниками в центре, и нашел точным пасом Холанда. Норвежец одним касанием переправил мяч на Ройса и капитан BVB забил свой первый гол с декабря.

ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ - изображение 3

Но радость Дортмунда длилась недолго. На 90-й минуте Фоден все же забил свой гол, который он заслужил своими активными действиями на поле. Голевая атака “Сити” началась с гениального паса Де Брюйне на Гюндогана, а Илкай уже ассистировал Фодену – 2:1.

“Боруссия” провела один из лучших матчей в сезоне, но все равно проиграла. “Манчестер Сити” сыграл ниже своих возможностей – команда Гвардиола оставляет Дортмунду пространство для надежды.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов, первый четвертьфинал. Манчестер Сити, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Де Брюйне 19, Фоден 90 – Ройс 84

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Гюндоган – Марез, Силва (Жезус 59), Фоден – Де Брюйне

“Боруссия”: Хитц – Морей (Менье 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем, Дауд (Дилэйни 81) – Кнауфф (Рейна 63), Ройс – Холанд

Предупреждения: Джан 30, Беллингем 37

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (3)
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denis066 (Днепр )
07.04.2021 в 00:50
Если сити пройдут немцев,то с такой игрой-бавария или псж просто раздавят пепа...
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download1 (huyersk)
07.04.2021 в 00:00
уцелели, чудом на*уй
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usovvictor (Kharkov)
06.04.2021 в 23:56
...чудом спасли, а как начинали!...
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