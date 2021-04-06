ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ

“Манчестер Сити” оставляет вопрос с победителем противостояния с “Боруссией” открытым. Перед игрой на “Этихаде” Дортмунд считался явным андердогом. Как никак, “Сити” выиграл 26 из 27 последних матчей и без пяти минут чемпион Англии. “Боруссия” занимает в Бундеслиге пятое место, проиграв десять матчей из 27. Но каждое футбольное противостояние нужно рассматривать в особом контексте. Хосеп Гвардиола предупреждал, что в одном-двух матчах “Боруссия способна на все”. Возможно, этот нюанс предопределил план на игру хозяев. “Сити” играл более осторожно, чем это делает в АПЛ и едва не сыграл вничью в домашнем матче.

И.о. тренер “Боруссии” Эдин Терзич удивил с составом. Свой дебютный старт в основе BVB получил 19-летний вингер Ансгар Кнауфф. Его главное качество – это скорость. Гости все же рассчитывали на контратаки. Но Кнауфф не получил бы место в старте, если бы Санчо был здоров, а Рейна и Азар показывали б убедительный футбол.

У Гвардиолы сюрпризов не было. Тренер “Сити” играл без чистых нападающих, Гюндоган, Де Брюйне или Бернарду Силва иногда делали рывки в штрафную по центру, но чаще всего пространство у ворот Хитца было пустым.

Возможно, это один из тех случаев, когда “Сити” все же нужно было играть с чистым нападающим. “Боруссия” хорошо начала матч, и прессинговала команду Гвардиолы. При этом нельзя сказать, что гости доминировали. Скорее “Сити” выжидал ошибки соперника. И в итоге получил ее. Ошибся едва ли не самый опытный игрок в составе BVB Эмре Джан. Хавбек сборной Германии потерял мяч в центре поля, Де Брюйне разогнал атаку, дал разрезной пас на Фодена, перевод на другой фланг на свободного Мареза, возврат мяча в центр – а там уже подготовил удар Де Брюйне. Девятнадцатая минута – это был первый удар “Сити” в матче.

Темп игры не изменился, и в центр внимания решил выйти румынский рефери Овидиу Хацеган. Он едва не поставил в ворота “Боруссии” сомнительный пенальти. Джан пытался пяткой остановить мяч, и едва не попал по Родри. Тем не менее хавбек “Сити” завалился на газон. Хацеган поставил на точку, но после просмотра VAR отменил свое решение.

This Ref needs checking! ????????‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Во втором эпизоде видеоассистент рефери уже не смог подчистить за ним ошибку. Геррейру забросил мяч вперед на Беллингема, Диаш увидел, что Эдерсон вышел из ворот и оставил ему мяч. Однако вратарь “Сити” не смог его обработать и Беллингем, выставив ногу, сыграл в чистый отбор, и забил в пустые ворота. Однако рефери свистнул фол, посчитав, что это была опасная игра со стороны 17-летнего хавбека BVB. У “Боруссии” забрали гол.

На первых минутах второго тайма свой момент уже получил Холанд. Он в честной борьбе уложил на газон мощного Диаша, но для хорошего удара у норвежца сил уже не осталось – Эдерсон был на месте.

Гвардиола оживил игру своей команды, выпустив на поле Жезуса (единственная из пяти возможных замен “Сити”) и хозяева прибавили. Забивать должен быть Фоден, но Хитц был на высоте.

Давление “Сити” наростало, “Боруссию”, возможно устраивало б и минимальное поражение. Но гостям из ничего удалось сравнять счет. Лучший игрок в составе гостей, 17-летний Джуд Беллингем, разобрался с соперниками в центре, и нашел точным пасом Холанда. Норвежец одним касанием переправил мяч на Ройса и капитан BVB забил свой первый гол с декабря.

Но радость Дортмунда длилась недолго. На 90-й минуте Фоден все же забил свой гол, который он заслужил своими активными действиями на поле. Голевая атака “Сити” началась с гениального паса Де Брюйне на Гюндогана, а Илкай уже ассистировал Фодену – 2:1.

“Боруссия” провела один из лучших матчей в сезоне, но все равно проиграла. “Манчестер Сити” сыграл ниже своих возможностей – команда Гвардиола оставляет Дортмунду пространство для надежды.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов, первый четвертьфинал. Манчестер Сити, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Де Брюйне 19, Фоден 90 – Ройс 84

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Гюндоган – Марез, Силва (Жезус 59), Фоден – Де Брюйне

“Боруссия”: Хитц – Морей (Менье 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем, Дауд (Дилэйни 81) – Кнауфф (Рейна 63), Ройс – Холанд

Предупреждения: Джан 30, Беллингем 37