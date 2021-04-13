Челси - Порту 0:1. Пиррова победа

Домашние 0:2 неделю назад сильно ударили по шансам "Порту" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. Нельзя сказать, что их (шансов) не было вовсе, но статистика явно не была на стороне "драконов". Судите сами. "Челси" 13 раз побеждал 2:0 в первом матче еврокубков и ровно столько же раз проходил дальше. Португальцы же в свою очередь никогда не побеждали на выезде английские команды. Благо для них, сегодняшняя встреча снова проходила в Севильи. Это могло помочь им сломать выстроенную систему.

Сержиу Консейсау понимал, что Тухель успел изучить его команду и будет готов к привычной игре "драконов". 46-летний наставник решил пойти на риск и выбрал тактическую формацию 4-3-3, где Отавио и Корона отвечали за фланги, а форвард Тареми оказался на скамейке запасных. Состав "Челси" практически полностью читался - в старте вышли Канте и Силва, а место единственной "девятки" занял Хавертц. Девятки, естественно, ложной.

Стоит признать, что номинальные гости до перерыва смотрелись лучше. Они гораздо больше владели мячом, а также чаще наносили удары в сторону ворот Менди. Одна беда - опасности в них не было никакой, а единственный раз, когда Тухель мог схватиться за сердце и начать судорожно считать пульс случился в первой половине тайма. Менди не совсем качественно отдал передачу в своей штрафной и благо для "синих", Корона грамотно подарком не воспользовался.

Как играл "Челси"? Однозначно ответить сложно. С одной стороны, защита спокойно справлялся с атаками "Порту", перекрывая любые зоны для забеганий их форвардов и не давала шансов наносить опасные удары издали. С другой - на половине поля "драконов" создать практически ничего не получилось. Три удара за 45 минут, из которых ни одного в створ. Слабовато, как для явного фаворита. Хотя счет первой встречи точно был на их стороне.

После перерыва начало казаться, что игроки гостей стали терять веру в себе. Мало того, что них ничего не получалось создать у ворот соперника, так еще и "Челси" заиграл активнее, на правах фаворита вернул себя матч и дважды имел шанс открыть счет. Вначале Пулишич пытался пробить после прострела от Чилвелла, но не смог нормально попасть по мячу, а спустя минуту был заблокирован удар Маунта.

Несмотря на все потуги, "Порту" практически ничего не смог показать впереди, а их гол, забитый уже в компенсированное время, скорее стал утешительным бонусом за волю и желание. Однако каким же красивым - Тареми в стиле Роналду забил через себя. Спустя минуту был дан финальный свисток. Победный пир "Порту", жаль то, что их победа - Пиррова. Парни Консейсау старались, но класс соперника был банально выше. Ровно, как и неделю назад.

Лондонского минимализма сегодня хватило "Челси", дабы пройти в полуфинал. А вот дальше нужно будет играть агрессивнее в атаке, иначе никакого финала не видать.

Лига Чемпионов, 1/4 финала, 2-й матч

"Челси" - "Порту" 0:1

Гол: Тареми 90+3

Первый матч - 2:0

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Силва, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл - Маунт (Зиеш 86), Пулишич - Хавертц (Жиру 90+2)

"Порту": Марчесин - Манафа (Нану 75), Мбемба, Пепе, Сануси - Оливейра (Виейра 84), Груич (Тареми 63), Урибе - Корона (Диас 75), Марега (Эванилсон 75), Отавио