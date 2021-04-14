Тухель: Челси заслужил победу над Порту по итогам 180 минут

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подвел итоги ответного матча с "Порту" (0:1, первый матч - 2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора.

С каждой минутой после трудного дебюта встречи мы становились все лучше и лучше. Очень хорошо защищались, заслуживали того, чтобы закончить всухую, возможности забить у нас были лучше, но мы не забили. В целом, мы заслужили победу над "Порту" по итогам 180 минут.

Я не высказываю пожеланий, но в целом мне бы не понравилось играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - "Ливерпуль" дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет", - сказал Тухель.