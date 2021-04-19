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Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К ее созданию подтолкнула пандемия

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Гранды в тяжелом финансовом положении

Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К ее созданию подтолкнула пандемия

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Давайте начнем с самого важного: Суперлига - пока еще не турнир.

Чтобы стать турниром, ей необходимы утвержденный регламент, точный календарь, договора со спонсорами и ТВ-трансляторами, а также полный список участников. Ничего этого пока нет.

Последние заявления боссов "Порту" и дортмундской "Боруссии", а также опровержение от DAZN насчет покупки ТВ-прав, наталкивают на мысль, что все не так просто, как пытаются изобразить Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Несмотря на очевидную коммерческую выгоду от проекта, его потенциальные участники еще колеблются.

Суперлиге же, чтобы оправдать свое название, как воздух нужны немецкие клубы с их историей и неповторимой культурой боления, а также "ПСЖ" с его деньгами и суперзвездами. Без этих составляющих приставку "супер" можно смело убирать.

В общем, процесс далек от завершения и вообще не факт, что его доведут до конца. Тем более, что это не самоцель клубов-отступников. Все, что их интересует - это деньги, а где их зарабатывать - вопрос второстепенный.

***

Гранды неспроста объявили о своей инициативе прямо посреди сезона. Дело в том, что сегодня УЕФА объявил о "реформе" Лиги чемпионов, вокруг которой шли ожесточенные дебаты.

Большие клубы требовали от регулятора увеличить их долю в пироге и уменьшить количество проходных матчей. Чеферин и его свита проигнорировали требования, и наоборот увеличили число участников ЛЧ с 32 до 36. Поняв, что теперь ему предстоит еще больше выездов в Киев, Белград и Прагу, а резкого роста доходов не будет, Перес начал действовать.

К решительному шагу его, как и остальных боссов, подтолкнула пандемия. При пустых трибунах все большие клубы за год погрязли в таких долгах, из которых будет сложно выпутаться.

"Барселона" должна кредиторам более миллиарда евро. "Реал" запланировал 70 млн убытков по итогам сезона; долг "МЮ" за прошлый сезон вырос на 133% и уже достиг 500 млн фунтов; "Ювентус" только за первую половину текущего финансового года потерял 113 млн. Не лучше дела и у остальных.

Большие клубы ждали, что УЕФА поможет им справиться с нагрузкой, но тот отморозился и не предложил ничего внятного. Именно это и есть главная причина возникновения Суперлиги.

Боссы топов понимают: если вакцинация затянется (что уже происходит), а их доход останется на прежнем уровне, им конец. Клубы поменьше уже начали задыхаться под долговой нагрузкой. Например, Жерар Лопес был вынужден отдать "Лилль" инвестиционному фонду, у которого занимал деньги. По той же схеме банки вскоре отожмут "Барселону" с "Атлетико", если их дела не пойдут вверх.

***

В общем, вся эта идея с Суперлигой - это не стремление жить роскошно, а желание выжить в изменившихся условиях, которые весьма враждебны к индустрии развлечений, завязанной на продаже билетов.

Да, это ударит по маленьким клубам, для которых раньше в ЛЧ генерировали доход именно гранды. Но какое дело Пересу и Лапорте до загребского "Динамо"? У них своих проблем по горло: у одного подвисла реконструкция "Бернабеу" на 800 млн, а другой по всему миру ищет деньги на приличного центрфорварда.

Чеферин предлагает 100-130 млн за сезон ЛЧ, тогда как JP Morgan сулит 350 млн за один розыгрыш Суперлиги. В кризисное время такие предложения не отвергают, даже невзирая на очевидные риски.

Впрочем, их размер еще предстоит выяснить. УЕФА грозится убрать клубы-отступники из национальных чемпионатов, а их игрокам не позволить выступать за сборные. Если честно, это смахивает на блеф.

Ну кому нужны сборные без звезд? В мартовском матче Англии против Польши в основе "Трех Львов" лишь трое футболистов представляли не учредителей Суперлиги - Ник Поуп, Деклан Райс и Калвин Филипс. Та же ситуация у испанцев, французов, итальянцев. Запретив игрокам из Суперлиги выступать за сборные, УЕФА просто прикончит их как институт. Увидев, что настоящих звезд нет, рынок покинут спонсоры, ТВ-трансляторы, и через 2-3 года матч Германия - Испания можно будет посмотреть бесплатно в YouTube.

Второй скользкий момент - запрет на участие в национальных лигах. Опять же - ну кому нужна Примера без "Реала" и "Барсы"? Разве что гикам да локальным фанатам из испанской глубинки. Весь остальной мир покупать такой чемпионат не будет.

Да и хватит ли УЕФА инструментов не пустить "Реал" и "Барсу" в Примеру? Да, Королевская испанская федерация футбола (RFEF) входит в УЕФА, но Примеру и Сегунду организовывает не она, а Ла Лига. Федерации по всей Европе заведуют лишь кубками да трясиной, а элитные дивизионы выделены в отдельные организации, вроде английской АПЛ или французской ЛФП. Послушают ли они УЕФА, если это будет означать многократное падение их собственного дохода? Очень сомнительно.

***

Так что УЕФА делает грозную мину при плохой игре. Демарш грандов вскрыл простую истину: без УЕФА и ФИФА можно прекрасно обойтись.

Никто в мире не смотрит ЛЧ ради пафосного сына партийного адвоката Чеферина и бывшего распределителя шариков Инфантино, которые годами берут неплохой процент от денег, заработанных Месси, Роналду, Азаром, Гвардиолой, Моуриньо и прочими футбольными людьми.

Неплохо устроились, да? Еще и вредить умудряются. Странные турниры, вроде Лиги Наций и клубного чемпионата мира, загрузили календарь настолько, что лазареты всех грандов без исключения завалены травмированными. Да и постоянные коррупционные скандалы в Ньоне тоже не идут футболу на пользу.

Давным-давно ФИФА и УЕФА задумывались как локомотивы развития игры, но давно выродились в лишнее, даже вредоносное звено в пищевой цепочке. Отцепив его, никто ничего не потеряет.

***

В УЕФА все понимают, поэтому и не спешат с санкциями, а только пугают на словах. Даже про равенство в кои-то веки вспомнили. Смешно слушать.

УЕФА сам помогал создавать пропасть между бедными и богатыми - не замечал скупку грандами всех стоящих талантов из периферии в 18-20 лет; разрешал трансферы по 100-200 млн евро; одобрительно кивал, когда шейхи тратили миллиарды, создавая гранды на пустом месте. Но стоило клубам замахнуться на долю УЕФА в пироге, как лицемер Чеферин прозрел.

Любой футбольный болельщик подтвердит, что Суперлига существует уже лет 10-15. Начиная с 2004 года, "Реал" и "Барса" выиграли все чемпионства в Испании, кроме одного. "Бавария" выиграла все Серебряные Салатницы с 2013-го; "ПСЖ" победил в 8 из 9 последних розыгрышей Лиги 1; "Ювентус" тоже забрал все титулы в 2012-20 годах; АПЛ всего раз с 1995-го выиграл не представитель Big-6. В Лиге чемпионов сенсаций не видно с далекого 2004-го.

Никаким равенством в футболе давно не пахнет, и при этих обстоятельствах появление закрытого клуба богатых было делом времени. Пандемия и финансовый кризис лишь катализировали процесс, запущенный еще при Блаттере и Платини.

***

Хорошо ли это? Плохо ли? Нет, это просто жизнь. 20 лет футбол двигался в сторону элитарного клуба супербогатеев; 20 лет сенсации исчезали, а пропасть между богатыми и бедными росла; 20 лет регулятор только и делал, что проедал щедро уплаченные нефтедоллары. И вот мы пришли туда, куда шли.

Умоляю, не рассказывайте, что вы не будете смотреть новый турнир, это вранье. Еще как будете. Эль Класико всегда будут собирать огромную аудиторию, под чьей бы эгидой они не проводились. Мы их смотрим не ради эгиды, а ради Месси, Модрича, Бускетса, Марсело, Рамоса, Пике и других мастеров.

Если они будут играть в Суперлиге - значит, будем смотреть их там. А может и в ЛЧ, если УЕФА таки пойдет на уступки и договорится с беглецами. Денежные вопросы, в отличие от вопросов идеологических, всегда можно решить в ходе переговоров, если одна из сторон проявит гибкость.

Что-то подсказывает, что именно так и будет в нашем случае. Война на уничтожение не выгодна никому. Впрочем, посмотрим. Вне сомнений, переговоры за кулисами уже начались.

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В статье: УЕФА Флорентино Перес Жоан Лапорта Андреа Аньелли Суперлига Александер Чеферин
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Комментарии (2)
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dima1703 (Харьков-Николаев)
19.04.2021 в 20:40
Бред, а не статья. А теперь по пунктам: 1. Все футбольное финансирование это мыльный пузырь. 2. От ковида пострадали все. И если обанкротится Ман Ю или Барса с Реалом, то футбол только выиграет и станет чище. 3. Звезды сборных, завтра перестанут быть звездами. Посмотритте на того же Погба с его раздутой ЗП в 15 лямов. У топ сборных вторые составы Моментально займут их место. Посмотри на испанцев, немцев, или итальянцев (из топов только кьеза и бернардески). И если кикнут эти мыльные пузири и нац. чемпионатов футбол станет лучше. И в футбол начнут играть школы и философии. А не амбиции чекнутых президентов.
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 20:37
Пока супердолжники будут разбираться с суперлигой, выиграют опять умные немцы.
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