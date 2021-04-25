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Чеферин - о создании Суперлиги: Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину
Функционер прокомментировал свои впечатления после создания Суперлиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, какие чувства вызвала у него новость о создании Суперлиги:
"Большой стресс. Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину. В субботу я ехал в Швейцарию из своей родной страны, восемь часов езды. У меня было все готово, чтобы рассказать о реформах Лиги чемпионов в своем выступлении. Я даже благодарил Аньелли. С тех пор я четыре раза менял речь. Они готовили вещи, о которых мне не рассказывали, Аньелли лгал мне, говоря: "Это неправда, это неправда".
В конце концов, это произошло, и я должен был публично рассказать о том, что произошло", – сказал Чеферин.
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