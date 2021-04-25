  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Чеферин - о создании Суперлиги: Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеферин - о создании Суперлиги: Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Функционер прокомментировал свои впечатления после создания Суперлиги

Чеферин - о создании Суперлиги: Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, какие чувства вызвала у него новость о создании Суперлиги:

"Большой стресс. Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину. В субботу я ехал в Швейцарию из своей родной страны, восемь часов езды. У меня было все готово, чтобы рассказать о реформах Лиги чемпионов в своем выступлении. Я даже благодарил Аньелли. С тех пор я четыре раза менял речь. Они готовили вещи, о которых мне не рассказывали, Аньелли лгал мне, говоря: "Это неправда, это неправда".

В конце концов, это произошло, и я должен был публично рассказать о том, что произошло", – сказал Чеферин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Суперлига Александер Чеферин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Dailymail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...