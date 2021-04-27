  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куртуа уже лежал. Американец открывает счет в полуфинале Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа уже лежал. Американец открывает счет в полуфинале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Челси - 1, Реал - 0

Куртуа уже лежал. Американец открывает счет в полуфинале Лиги чемпионов

Фото: Chelsea

Новина українською

Кристиан Пулишич, нападающий английского "Челси", забил 14 минуте первого поединка 1/2 Лиги чемпионов с испанским "Реал" Мадрид.

22-летний игрок сборной США получил дальний голевой пас-заброс от защитника Рюдигера и оказался один на один с Тибо Куртуа.

Обыграл бельгийского голкипера "бланкос" и пробил четко между двух центрбеков "Реала".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...