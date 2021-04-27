Куртуа уже лежал. Американец открывает счет в полуфинале Лиги чемпионов

Кристиан Пулишич, нападающий английского "Челси", забил 14 минуте первого поединка 1/2 Лиги чемпионов с испанским "Реал" Мадрид.

22-летний игрок сборной США получил дальний голевой пас-заброс от защитника Рюдигера и оказался один на один с Тибо Куртуа.

Обыграл бельгийского голкипера "бланкос" и пробил четко между двух центрбеков "Реала".