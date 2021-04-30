Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89

Обсуждаем первые матчи ½ финала Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Четыре разных тайма: один за Тухелем, второй за Зиданом, третий за Почеттино, четвертым за Пепом и его куражом. Радикальное решение проблемы нереализации Вернера, влияние Бензема и Канте, обратный эффект разговоров по поводу судейства, и он в пользу "Реала" – еще больше мыслей внутри подкаста. Можно ли говорить о том, что Мбаппе и Неймар провели плохой поединок против "Сити"? Есть ли шансы у "ПСЖ" пролезть в финал? Отвечаем на все эти вопросы.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:43 – "Реал" – "Челси" (1:1)

14:14 – "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" (1:2)

24:06 – Не попадайте в офсайд!