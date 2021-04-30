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Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Причем, крайне долгожданный

Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89

Фото: 1) Sky Sports; 2) Amazon; 3) ESPN; 4) UEFA

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первые матчи ½ финала Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Четыре разных тайма: один за Тухелем, второй за Зиданом, третий за Почеттино, четвертым за Пепом и его куражом. Радикальное решение проблемы нереализации Вернера, влияние Бензема и Канте, обратный эффект разговоров по поводу судейства, и он в пользу "Реала" – еще больше мыслей внутри подкаста. Можно ли говорить о том, что Мбаппе и Неймар провели плохой поединок против "Сити"? Есть ли шансы у "ПСЖ" пролезть в финал? Отвечаем на все эти вопросы.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:43 – "Реал" – "Челси" (1:1)

14:14 – "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" (1:2)

24:06 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Хосеп Гвардиола Неймар Зинедин Зидан Лига чемпионов Кейлор Навас Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Тимо Вернер Александр Зинченко Идрисса Гейе Кевин Де Брюйне Пари Сен-Жермен (Париж) Н'Голо Канте Кристиан Пулишич Килиан Мбаппе Мейсон Маунт Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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