Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89
Причем, крайне долгожданный
Фото: 1) Sky Sports; 2) Amazon; 3) ESPN; 4) UEFA
Обсуждаем первые матчи ½ финала Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Четыре разных тайма: один за Тухелем, второй за Зиданом, третий за Почеттино, четвертым за Пепом и его куражом. Радикальное решение проблемы нереализации Вернера, влияние Бензема и Канте, обратный эффект разговоров по поводу судейства, и он в пользу "Реала" – еще больше мыслей внутри подкаста. Можно ли говорить о том, что Мбаппе и Неймар провели плохой поединок против "Сити"? Есть ли шансы у "ПСЖ" пролезть в финал? Отвечаем на все эти вопросы.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:43 – "Реал" – "Челси" (1:1)
14:14 – "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" (1:2)
24:06 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Паулу Фонсека
- +1? Де Дзерби добавил в свой шорт-лист для Шахтера еще одного игрока
- Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры
- "Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Новости по теме
- 20:32 Зарубежные ¼ ЛЧ: о лести Зидана, проклятье Гвардиолы, анархии парижан и злых драконах. Аудиомнение #87
- 17:58 Зарубежные Зизу рвется в финал, пока Клопп мудрит, Неймар и Мбаппе ленятся, но наказывают. Аудиомнение #85
- 18:30 Зарубежные Образцовая подготовка Зидана, винтаж Симеоне и внутренние демоны Гвардиолы. Аудиомнение #80