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Тренер ПСЖ Почеттино хочет лишить Манчестер Сити мяча
Поработали над домашним заданием
Главный тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказался о предстоящем ответном матче (вторник, 22:00) с английским "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первый матч - 1:2.
Сегодня мы еще оценим состояние Килиана Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли он готов сыграть, тогда примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы попытаться добиться победы.
Наша цель - лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но и сохранять баланс между властными и переходными фазами.
Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить 2 гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому.
Трудно просчитать, что нужно делать в такой игре. Сложно что-то прогнозировать. Футбол - это игра, которая всегда может удивить.
Во время матча могут возникать ситуации, с которыми вы хорошо справляетесь, потому что работали над этим в течение сезона. Это конкретный метод, целая философия, и команда готова справиться с этими ситуациями, - уверяет аргентинец, которого цитирует сайт УЕФА.
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