Тренер ПСЖ Почеттино хочет лишить Манчестер Сити мяча

Главный тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказался о предстоящем ответном матче (вторник, 22:00) с английским "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первый матч - 1:2.

Сегодня мы еще оценим состояние Килиана Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли он готов сыграть, тогда примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы попытаться добиться победы.

Наша цель - лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но и сохранять баланс между властными и переходными фазами.

Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить 2 гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому.