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Определились оба финалиста Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Английский финал

Определились оба финалиста Лиги чемпионов

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Определились оба финалиста Лиги чемпионов сезона 2020/21. Это две английские команды - "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".

Первые выбили французский "Пари Сен-Жермен", а вторые - испанский "Реал".

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 29 мая.

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Сити
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