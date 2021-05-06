Лига Чемпионов
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Определились оба финалиста Лиги чемпионов
Английский финал
Определились оба финалиста Лиги чемпионов сезона 2020/21. Это две английские команды - "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".
Первые выбили французский "Пари Сен-Жермен", а вторые - испанский "Реал".
Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция) 29 мая.
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