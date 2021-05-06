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Капитан Челси – о победе над Реалом: Нельзя забывать о сэйвах Эдуара Менди
Внимательный Сесар
DAZN
Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Цитирует испанца BBC со ссылкой на BT Sport.
"Нам нельзя забывать о сэйвах Эдуара Менди в первом тайме. Во втором мы выглядели лучше и создали несколько моментов. В этой кампании розыгрыша ЛЧ мы сыграли против двух испанских команд и, что самое главное, вышли в финал. Остался еще один шаг, "Челси" постарается победить".
"У нас фантастический состав, все работают на тренировках и бьются друг за друга. Это очень важно, ведь мы создали сильную команду. Мы много раз играли с "Манчестер Сити", но в этот раз речь идет о финале Лиги чемпионов. Придется как следует потрудиться".
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