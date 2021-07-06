ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Ференцварош уверенно побеждает, успех эстонского чемпиона

Состоялись некоторые первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе соревнуются тридцать две команды, разделенные на шестнадцать игровых противостояний. В каждом из противостояний – по два матча. Победители дуэлей сыграют во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, проигравшие понизятся до второго квалификационного раунда пути не чемпионов Лиги конференций (новоиспеченный турнир УЕФА).

Важно добавить, что УЕФА отменил правило выездного гола, поэтому в случае суммарного равновесия в счете победитель определится в серии пенальти. Первые матчи разбиты на два игровых дня. Ответные матчи состоятся через неделю.

06.07.2021

ХИК (Финляндия) - "Будучность" (Черногория) 3:1

Голы: Роопе Риски 5, Валенчич 7, Саксела 13 - Райкович 35 (пен.)

ХИКу "Будучность" не создала проблем, хотя пропущенный гол в планы финнов не входил. Надо отметить скорострельность чемпиона Финляндии – три гола были забиты в течение первых тринадцати минут поединка.

Мини-сенсация, ведь именно "Будучность" в этой паре является представителем посева.

"Ференцварош" (Венгрия) - "Приштина" (Косово) 3:0

Голы: Нгуен 71, Ммаэе 74, Блажич 78

"Ференцварош" уже без Сергея Реброва – к этому нужно привыкнуть. А самым венграм нужно готовиться к тому, что теперь шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов, как это было в прошлом году, меньше. Но первый раунд "Ференцварош" пройдет – после победы 3:0 в первом поединке сомнений в этом не возникает.

Венгры долго запрягали, но затем быстро взорвались тремя голами. Весь поединок отыграл украинец Игорь Харатин. Александр Зубков ожидаемо не попал в заявку – он только-только завершил со сборной Украины Евро-2020.

Фото - ФК "Ференцварош" / автор неизвестен

"Флора" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) 2:0

Голы: Саппинен 75, Саппинен 89

Удаление: Серхио Рафаэль 73 ("Хибернианс", две желтые)

Это один из немногих случаев, когда даже представитель Эстонии, клубный футбол которой в Европе котируется очень низко, мог почувствовать себя фаворитом. "Флора" подтвердила статус на поле – домашняя победа 2:0 открывает прекрасные перспективы по выходу далее. Помогло эстонцам удаление в составе соперника. Именно после того, как Серхио Рафаэль "схватил" вторую желтую, эстонцы забили два гола. Через неделю осталось уладить формальности.

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