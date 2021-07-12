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ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Прогулка для Вернидуба, Григорчуку будет сложнее

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анонс ответных матчей

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Прогулка для Вернидуба, Григорчуку будет сложнее

фото - ФК Шериф

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация Лиги чемпионов набирает обороты. Позади – предварительный этап, а также первые матчи первого квалификационного раунда.

Здесь соревнуются тридцать две команды, разделенные на шестнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча, победители которых выйдут во второй этап отбора, а проигравшие переместятся во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Важно отметить, что УЕФА отменил правило выездного гола, и теперь в случае суммарного равенства по количеству забитых голов победитель пары будет определяться в серии послематчевых пенальти.

Результаты матчей отражаются на Таблице коэффициентов. В квалификации за победу в каждом матче команда приносит своей стране один балл, за ничью – пол балла. Учитываются результаты только игрового времени, но не серии пенальти.

За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов, где Украина будет бороться за 7-8 место в плотной группе из пяти Ассоциаций (Украина, Нидерланды, Россия, Австрия, Шотландия), следите в профильном телеграм-канале >>>.

13.07.2021

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Прогулка для Вернидуба, Григорчуку будет сложнее - изображение 1

14.07.2021

ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Прогулка для Вернидуба, Григорчуку будет сложнее - изображение 2

Команда Романа Григорчука солигорский "Шахтер" в первом поединке уступила "Лудогорцу", и теперь на нейтральной территории придется отыгрывать отставание в один мяч. А вот "Шериф" Юрия Вернидуба, наоборот, может играть спокойно – для него будет прогулка после гостевой победы 4:0 в Албании.

Кроме тренеров, интересны персоны украинских игроков. За "Шахтер" (Солигорск) играет Роман Дебелко. Цвета "Лудогорца" защищает Игорь Пластун, поэтому может быть украинизированное дерби. А под руководством Юрия Вернидуба в "Шерифе" выступает украинец Андрей Близниченко.

"Легия" юного украинца Егора Маценко в первом матче победила чемпиона Норвегии "Будё / Глимт" 3:2, но еще не все решено в этой паре. Наконец, "Приштина" - "Ференцварош". Венгры в первом матче выиграли 3:0, но интересно, как проявят себя Игорь Харатин и Александр Зубков (не играл в первом поединке, потому что только вернулся из сборной).

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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