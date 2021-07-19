Де Дзерби: Генк - сильная команда. Как и Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказал свое мнение о жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и соперничестве с бельгийским "Генком".

– Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ – "Галатасарай", было бы точно так же тяжело, как и с "Генком", потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные.

– Каково ваше мнение о бельгийском футболе, чемпионате этой страны? Что думаете о "Генке"?

– Команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне "Генк" завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл "Брюгге" матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и "Шахтер".

– Для вас имеет значение, где состоится первый поединок – на выезде или на своем поле? В данном случае первый – в Бельгии.

– В принципе, без разницы, дома или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница все-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один.

– Первая встреча с "Генком" уже совсем скоро – 3 августа. До нее "Шахтер" проведет всего две официальные игры. Хватит ли этого для того, чтобы набрать кондиции?

– Сначала мы должны победить в этих матчах, которые предшествуют Лиге чемпионов. И у того же "Генка" до игры с нами будет немного официальных поединков. Отвечая на ваш вопрос, должно быть достаточно, мы стараемся, чтобы было именно так.