Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтера против Генка

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Генка".

20 и 21 июля будет первый этап продажи. В эти дни приоритетность для владельцев абонементов сезона-2021/22. Каждый из них 20 июля получит промокод на покупку.

С 22 июля начнется свободная продажа. Она будет осуществляться через сайт клуба, в мобильном приложении "дончан" и на сайтах-партнерах команды. Билеты будут доступны также в день матча в кассах НСК "Олимпийский". Только вот в день игры стоимость будет выше, так как действует система динамических цен.

Стартовая стоимость билетов составляет от 70 грн до 6 000 гривен.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Генк" состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало - 20:30.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что несмотря на зеленую зону, в которой находится Киев, продолжает действовать масочный режим.