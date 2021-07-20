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Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтера против Генка

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Билеты стартуют от 70 грн

Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтера против Генка

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на домашний матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Генка".

20 и 21 июля будет первый этап продажи. В эти дни приоритетность для владельцев абонементов сезона-2021/22. Каждый из них 20 июля получит промокод на покупку.

С 22 июля начнется свободная продажа. Она будет осуществляться через сайт клуба, в мобильном приложении "дончан" и на сайтах-партнерах команды. Билеты будут доступны также в день матча в кассах НСК "Олимпийский". Только вот в день игры стоимость будет выше, так как действует система динамических цен.

Стартовая стоимость билетов составляет от 70 грн до 6 000 гривен.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Генк" состоится 10 августа на НСК "Олимпийский". Начало - 20:30.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что несмотря на зеленую зону, в которой находится Киев, продолжает действовать масочный режим.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
ФК Шахтер

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