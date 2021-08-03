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Шахтёр выходит в перед! Шикарный пас Марлоса

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Дончане выходят вперед

Шахтёр выходит в перед! Шикарный пас Марлоса

Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Алан Патрик оказывается первым на мяче на дальней штанге после скидки Исмаили. Шикарный предголевой пас вырезал Марлос.

1:2 – Шахтёр выходит вперед за 10 минут до конца матча.

Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.

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В статье: Марлос Алан Патрик Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (2)
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СТОП крот (Киев)
03.08.2021 в 22:51
Бразильцы вышли вперед
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avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 22:50
Красавчики. Слава Шахтеру!
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