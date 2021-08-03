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Шахтёр выходит в перед! Шикарный пас Марлоса
Дончане выходят вперед
Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен
Алан Патрик оказывается первым на мяче на дальней штанге после скидки Исмаили. Шикарный предголевой пас вырезал Марлос.
1:2 – Шахтёр выходит вперед за 10 минут до конца матча.
Ответный матч "Шахтер" сыграет 10 августа в Киеве. Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.
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