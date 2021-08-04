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Карагандинский Шахтер прибыл в Киев на матч против Колоса - ВИДЕО
Игра между командами состоится 5 августа
Фото: shakhter.kz
Карагандинский "Шахтер" - соперник "Колоса" в третьем раунде квалификации Лиги конференций прибыл в Киев. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Из столицы Украины "Шахтер" отправится в Коваливку, где проведет предматчевую тренировку на стадионе "Колос".
Напомним, что первая игра "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится завтра, 5 августа. Начало - в 21:00. Ответная игра запланирована на 10 августа.
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Источник:shakhter.kz
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