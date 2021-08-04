  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Карагандинский Шахтер прибыл в Киев на матч против Колоса - ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карагандинский Шахтер прибыл в Киев на матч против Колоса - ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игра между командами состоится 5 августа

Карагандинский Шахтер прибыл в Киев на матч против Колоса - ВИДЕО

Фото: shakhter.kz

Новина українською

Карагандинский "Шахтер" - соперник "Колоса" в третьем раунде квалификации Лиги конференций прибыл в Киев. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Из столицы Украины "Шахтер" отправится в Коваливку, где проведет предматчевую тренировку на стадионе "Колос".

Напомним, что первая игра "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится завтра, 5 августа. Начало - в 21:00. Ответная игра запланирована на 10 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
shakhter.kz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...