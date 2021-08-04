ЛЧ. Ференцварош обыграл Славию за счет Качарабы, ничья чемпионов Хорватии и Польши

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Путь чемпионов

4 августа, 2021. Будапешт, “Групама Арена”

“Ференцварош” Будапешт, Венгрия – “Славия” Прага, Чехия 2:0

Голы: Качараба 44 (авт), Харатин 50 (пен.)

Наследие Сергея Реброва досталось 55-летнему австрийскому тренеру Петеру Штегеру, известному по своей работе в “Кельне”, и в “Боруссии” Дортмунд, где он проработал чуть больше половины сезона, заменив уволенного Петера Боса. Пока Штегер справляется хорошо. Да, в чемпионате “фради” проиграл в первом туре “Кишварде”, но в квалификации ЛЧ чемпион Венгрии идет без потерь: по две победы над “Приштиной” и “Жальгирисом” в предыдущих раундах, сегодня – довольно-таки неожиданная победа над пражской “Славией”.

“Ференцварош” мало изменился (если судить только по еврокубковым матчам). Чемпион Венгрии играет вторым номером, организованно действует у своих ворот, играет осторожно, без риска, с расчетом на продуманные контрвыпады.

До своего первого гола у “Ференцвароша” был только один полумомент. Но и “Славия”, надо признаться, разочаровала. Она не была похожа на ту команду, которая хорошо отшумела в группе с “Барселоной”, “Боруссией” Дортмунд и “Интером” в позапрошлом сезоне. Много потерь и сумбура, и безыдейность против крепкой защиты “фради”.

Гол был забит из ничего. У “Ференцвароша” была интересная контратака, но она захлебнулась после подката Качарабы. Украинский защитник “Славии” не дал форварду соперника завладеть мячом, но его пас назад стал неожиданностью для вратаря “Славии” Коларжа. Мяч наткнулся на кочку и перелетел через ногу кипера – 1:0 .

Еще одна атака “Ференцвароша”, сразу после перерыва, привела ко второму голу в ворота “Славии”. И снова в центре внимания был Качараба. Он неудачно сыграл в своей штрафной, Хесус Хиль Мансано указал точку, Харатин ударил безупречно.

У “Славии” было более 40 минут, чтобы забить как минимум один гол, но “Ференцварош” сохранил свои ворота в неприкосновенности. Победитель этой пары выйдет на чемпиона Румынии (“Клуж”) или Швейцарии (“Янг Бойз”). Рано о чем-то говорить, но шансы на второй групповой раунд ЛЧ подряд у “Ференцвароша” есть.

Игорь Харатин (“Ференцварош”) и Тарас Качараба (“Славия”) провели полные матчи.

4 августа, 2021. Загреб, Максимир

“Динамо” Загреб – “Легия” Варшава, Польша 1:1

Голы: Петкович 59 – Мучи 82

Игра “Динамо” Загреб с “Легией” получилась малоувлекательной – другого и не ждешь, учитывая ставки и потенциальный размер призовых от участия в групповом раунде Лиги чемпионов. Потенциальный соперник в плей-офф (“Црвена Звезда”/”Шериф”) не самый сильный, поэтому обе команды имеют очень серьезные намерения на группу.

Атаковал больше Загреб, как и положено хозяевам. Кроме того, “Динамо” – более статусная команда (четвертьфинал Лиги Европы в прошлом сезоне, группа ЛЧ в позапрошлом).

Однако нельзя сказать, что “Динамо” во всем превосходил “Легию” и ничья, скорее, закономерный результат.

Все голы были забиты после перерыва. Сначала Бруно Петкович откликнулся на подачу Иванушеца и отлично пробил головой, а за восемь минут до конца основного времени “Легия” сравняла счет благодаря хорошему дальнему удару Мучи. 20-летний албанский форвард провел на поле всего семь минут, прежде чем забить настолько важный гол для своей команды.

1:1 – все вопросы будут сняты во вторник, десятого августа.