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Исмаили вернулся в общую группу. Шахтер представил заявку на ответный матч ЛЧ с Генком

Лига Чемпионов
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Важный поединок

Исмаили вернулся в общую группу. Шахтер представил заявку на ответный матч ЛЧ с Генком

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба донецкого "Шахтера" презентовала заявку на ответный матч против бельгийского "Генка" в рамках третьего раунда квалификации главного клубного европейского турнира. В составе Де Дзерби – 24 футболиста. Отметим, что Исмаили вернулся в общую группу коллектива. Напомним, матч начнется в 20:30 по киевскому времени, UA-Футбол будет осуществлять АУДИО трансляцию встречи.

Читайте такжеШахтер – Генк. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча третьего квалификационного раунда ЛЧ

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка;

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Генк
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