Исмаили вернулся в общую группу. Шахтер представил заявку на ответный матч ЛЧ с Генком

Пресс-служба донецкого "Шахтера" презентовала заявку на ответный матч против бельгийского "Генка" в рамках третьего раунда квалификации главного клубного европейского турнира. В составе Де Дзерби – 24 футболиста. Отметим, что Исмаили вернулся в общую группу коллектива. Напомним, матч начнется в 20:30 по киевскому времени, UA-Футбол будет осуществлять АУДИО трансляцию встречи.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко;

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка;

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

Shakhtar's squad list for the second leg against Genk in the Champions League.



The game kicks off today at 19:30 CET at the OSC Olimpiyskiy in Kyiv.



