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Исмаили вернулся в общую группу. Шахтер представил заявку на ответный матч ЛЧ с Генком
Важный поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба донецкого "Шахтера" презентовала заявку на ответный матч против бельгийского "Генка" в рамках третьего раунда квалификации главного клубного европейского турнира. В составе Де Дзерби – 24 футболиста. Отметим, что Исмаили вернулся в общую группу коллектива. Напомним, матч начнется в 20:30 по киевскому времени, UA-Футбол будет осуществлять АУДИО трансляцию встречи.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка;
Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.
⚒???? Shakhtar's squad list for the second leg against Genk in the @ChampionsLeague.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 10, 2021
???? The game kicks off today at 19:30 CET at the OSC Olimpiyskiy in Kyiv.
Tickets are still available: https://t.co/Aew2zypjkP.#UCL #ShakhtarGenk #Shakhtar pic.twitter.com/dJjqq8YI1i
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