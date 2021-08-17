Вернидуб про Динамо Загреб: Нам попался очень серьезный соперник

Украинский тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов против хорватского "Динамо".

"У нас был очень длинный, непростой путь перед плей-офф. Мы его прошли. Сегодня мы являемся участниками плей-офф Лиги чемпионов. Нам попался очень серьезный соперник. Мы к этому в течение недели готовились. Думаю, все, что было нужно, я и мой тренерский штаб проанализировали и донесли нашим ребятам.

Осталось выйти на поле и получить удовольствие от таких игр. Я уверен, что придет достаточно много фанатов, которые будут нас поддерживать. Нам нужно показать хороший футбол и двигаться дальше. Я в своих ребятах уверен", - сказал Вернидуб.