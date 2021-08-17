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Вернидуб про Динамо Загреб: Нам попался очень серьезный соперник

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Первая игра состоится сегодня, 17 августа

Вернидуб про Динамо Загреб: Нам попался очень серьезный соперник

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский тренер "Шерифа" из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился мыслями о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов против хорватского "Динамо".

"У нас был очень длинный, непростой путь перед плей-офф. Мы его прошли. Сегодня мы являемся участниками плей-офф Лиги чемпионов. Нам попался очень серьезный соперник. Мы к этому в течение недели готовились. Думаю, все, что было нужно, я и мой тренерский штаб проанализировали и донесли нашим ребятам.

Осталось выйти на поле и получить удовольствие от таких игр. Я уверен, что придет достаточно много фанатов, которые будут нас поддерживать. Нам нужно показать хороший футбол и двигаться дальше. Я в своих ребятах уверен", - сказал Вернидуб.

Напомним, матч "Шериф" - "Динамо" (Загреб) состоится сегодня, 17 августа. Начало - 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Юрий Вернидуб Динамо (Загреб) Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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