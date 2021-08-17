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Монако - Шахтер 0:1. Одна победа - это только полдела

Лига Чемпионов
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(7 голосов)

Сложно, нервно, но с победным исходом

Монако - Шахтер 0:1. Одна победа - это только полдела

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний раз "Шахтер" и "Монако" встречались в официальных играх в 1979 году. Часть футбольных болельщиков вряд ли помнят тот матч, так как либо еще не родились, либо не интересовались спортом номер один. Однако, несмотря на такой временной промежуток, "горняки" на домашнем стадионе "Монако" играли не так давно. В 2009-м году. Тогда арена "Луи ІІ" принимала игру за Суперкубок УЕФА, в которой команда Луческу не сумела переиграть "Барселону", пропустив гол уже в экстра-тайме. Прошло более десяти лет, и "Шахтер" снова посетил княжество. В другом турнире, с другим составом и против другого соперника.

Читая комментарии перед игрой, сложилось впечатление, что на "Луи ІІ" команда де Дзерби встретится не с "Монако", а снова с "Барселоной" времен Гвардиолы. В вице-чемпиона Украины верили слабо, считая, что за ошибки в обороне и медленную игру соперник может наказать. Это действительно так, однако и у "горняков" была пара козырей в рукаве, которыми можно было воспользоваться и добыть положительный результат.

Одним из таких стал Педриньо. Бразилец, купленный летом за 18 миллионов у "Бенфики", мог даже не выйти на поле, уступив место Патрику. И дело не в том, что 38-й номер не до конца акклиматизировался в новой среде, просто не так давно он получил повреждение и был вне последнего матча "горняков" УПЛ. Но в вечер вторника он появился с первых минут, и уже в середине первой половины заставил поклонников "Шахтера" кричать, что было сил - счет был открыт. И как открыт! После нескольких коротких передач, Педриньо на дриблинге прорвался в штрафную, прошел мимо мощного Бадьяшила и точно пробил в дальний. Что интересно, после перерыва герой уже не вышел - ДД пустил в бой Патрика.

Монако - Шахтер 0:1. Одна победа - это только полдела - изображение 1

До забитого гола "Шахтер" играл классно. Команда владела инициативой, неплохо использовала пространство и даже создала несколько моментов. После одного из таких мог забивать Матвиенко, однако удар в ближний парировал Маевски. К сожалению, время близилось к перерыву, а игра все больше и больше отодвигалась от ворот "Монако", перемещаясь к владениям Трубина. "Шахтер" решил отдать инициативу сопернику, меньше контролировал мяч, за что мог несколько раз поплатиться. Пронесло - где не выручал Трубин, мазали игроки "монегасков". Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе гостевого коллектива из Украины. О чем еще, собственно, было мечтать?

Во втором тайме "Шахтер" де Дзерби забыл слово "атака", уйдя с головой в оборону. Казалось бы, почему бы и нет, счет на нашей стороне, зачем лезть на рожон в столь ответственный момент? Все это логично, но игра сзади никогда не была сильной стороной "горняков", а потому любой подход соперника к воротам Трубина или потеря мяча в центре поля вызывали беспокойство и тревогу. Свои моменты "Монако", пусть и с трудом, но создавало. Сразу вспоминаются удары Головина и Бен Йеддера, с каждым из которых справился Анатолий Трубин, а также выстрел Боаду, после которого сфера попала в каркас ворот. Команда де Дзерби в атаку практически не выбегала, нанеся за весь второй тайм один удар по воротам оппонента. У соперника таких набралось восемь, из которых четыре в створ и один в штангу. В УПЛ "горнякам" тяжело играть против автобусов, сегодня они решили сами использовать подобную модель.

Монако - Шахтер 0:1. Одна победа - это только полдела - изображение 2

Оправдать происходящее во втором тайме мог только счет на табло. И он был идеален - 1:0 в гостях против команды, на которую ставили все. И это здорово. Однако впереди еще, как минимум, 90 минут. Сложных 90 минут. У "горняков" сейчас неплохие шансы на проход в групповой этап ЛЧ, но если ДД решит отбиваться весь второй матч, то все может закончиться плачевно. "Монако" - не так страшно, как нам до этого говорили, но это все равно опасная команда, которая умеет атаковать. "Шахтеру" желательно бы тоже об этом не забывать.

ЛЧ, раунд плей-офф. Первая игра
Франция. Монако. Стадион: "Луи ІІ"
Монако - Шахтер (Д) 0:1
Гол: Педриньо 19
"Монако": Радослав Маевски, Лоик Бадьяшил, Гильермо Марипан, Желсон Мартинш (Крепин Дьятта 67), Кайо Энрике, Александр Головин (Софьян Диоп 60), Джибриль Сидибе, Виссам Бен Йеддер (Майрон Боаду 67), Юссуф Фофана (Жан Лукас 46), Орельен Чуаэми, Кевин Фолланд
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Марлон, Майкон де Андраде (Тарас Степаненко 74), Маркос Антонио, Тете (Марлос 89), Манор Соломон (Евгений Коноплянка 66), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 89), Педриньо (Алан Патрик 46)
Предупреждение: Тарас Степаненко 88, Алан Патрик 90

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (151)
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Геродот (Винница)
18.08.2021 в 00:45
Думаю, что не только у меня, но и у других болел были серьезные опасения по поводу исхода игры с Монако, учитывая очень сырую игру Шактера в матчах ЧУ да и в игре против Генка. Но они к счастью не оправдались. Монако тоже в плохой форме, что и было заметно сегодня. Шахтер победил, с чем его и поздравляю. Что до игры, то первый тайм, особенно его первая половина, Шахтеру удалась. Забили гол,старались нагнетать возле ворот соперника. А вот второй тайм не понравился. Вперед почти не шли, игру не обостряли, даже если была возможность. Получалось, что просто сушили игру. Возможно это установка такая у Де Дзерби. Но игра стала пресной, хотя очень не помешал бы второй гол, ведь двойная ценность гола на выезде исчезла. Игра показала и проблемы Шахтера в атаке. Почти нет наигранных комбинаций. Соломон уже которую игру все время пытается забить сам, часто не замечая партнеров, то же пытался делать постоянно и Тете, но все бестолку. Слабо поддерживал атакующие действия Маркос Антонио, который к тому же, будучи субтильным от природы, часто проигрывал силовую борьбу. В результате Траоре практически был без мяча, часто приходил за ним в центр поля. Замены никак игру не усилили. Коноплянка, проведя на поле почти полчаса, еще раз показал свою ненужность в команде. А Сикану и Марлосу просто времени для этого не хватило. В общем, радуясь конечно победе Шахтера, все же хотелось бы видеть в его исполнении более осмысленную атакующую игру и более надежную в обороне в ответной игре с Монако. Ведь дин забитый гол - слишком малый задел для общей победы. Думаю, всем украинским болелам хотелось бы видеть в групповом этапе ЛЧ кроме нашего чемпиона и наш Шахтер.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
18.08.2021 в 00:44
Нормас. Не забувайте шо ШД вперше зустрівся з командою більш-менш свого рівня в цьому сезоні. Сумніваюся, шо французи вивезуть з Харкова більше нічиї.
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+1
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.08.2021 в 00:40
Игра была равна - играли два **вна Трубин просто царь! Тащил очень много! Надеюсь Шахтёр пройдёт дальше и там уже вместе с Динамо придумают нам евровесну ) кто подскажет - матч ответ в Харькове или кудой?
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+2
-2
Zanregent (Винница)
18.08.2021 в 00:39
Выиграл Мегого. На кой мне турецкая Суперлига, бразильский чемпионат, Первая лига Украины? Без этого я ещё проживу. Но блин, Лига Чемпионов и Лига Европы! Подключил XTRA TV чтобы посмотреть Евро 2020 и Чемпионат Украины а теперь платить ещё и за Мегого? Идиотизм! Скоро Футболы будут показывать чемпионат села!
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:36
Это и есть современный, победный футбол! Вспомните чемпиона Евро2020! Как и время тянули и концерты лидеров и лучший - вратарь! Победителей не судят! Всем спасибо! Прекрасное настроение! Аривидерчи!
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+6
0
V_Shulz (Киев)
18.08.2021 в 00:36
Шахтар з перемогою!
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+6
0
Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 00:32
Не погоджусь із автором. Не було у другому таймі автобусу і не всі вважали Монако фаворитом. Самі французи вважали фаворитом Шахтар. Щоб це зрозуміти, вистачить прочитати коменти французьких вболівальників перед матчем, де вони в абсолютній своїй масі говорять, що це найгірше жеребкування для Монако із усіх 3 варіантів. Як деякі коментатори вірно говорили (під гомін нашої безпідставної істерики, де всі кричали, що Монако фаворит), команди приблизно одного класу. Було видно, що Шахтар більш досвідченний. Після відносно швидкого голу, почали грати в прагматичний футбол. Вболівальникам таке подобається не дуже, але видно як команда змінюється при де Зербі. У Монако були свої моменти, але Трубін і, в деяких випадках, захист гасили пожежі. Я вважаю, що тренер монегасків помилився тактикою. Абсолютну більшість довгих передах їх команди гірникі з'їли, а ще велика частина була абсолютно даремна. Монегаски дуже повільно працювали із м'ячем, що влаштовувало Шахтар, який тільки цього і чекав. В результаті -- возіння м'яча між двома командами у центрі поля, або на підходах до штрафних. Після цього матчу Монако виснажено перед матчами із важливими суперниками у Лізі 1. Не зрозуміло за рахунок чого із такою ігрою Монако збирається проходити Шахтар у Харкові.
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+4
-1
haymov18 (Днепр )
18.08.2021 в 00:35
Да букмекеры дураки,,,,
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+2
0
Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 00:36
Бачиш, букмекери дурні, а у Франції песимізм. Цікаво, чому тупі французи не вірять букмекерам?
+1
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
18.08.2021 в 00:43
Вопросы даже не к болельщикам, а к букмекерам у которых Шахтёр был явный аутсайдер. Да и ничья нам не светила, если верить котировкам
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+2
0
haymov18 (Днепр )
18.08.2021 в 00:30
Шахтеру надо сказать спасибо за то,что обыграли команду более высокого класса,чем они сами,а хаить это легче всего...Если кто играл в футбол с более сильным соперником,тот поймет как это,,,
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+3
-3
Morphyk7 (Черновцы)
18.08.2021 в 00:31
Чем Монако сильнее и с каких пор?
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
18.08.2021 в 00:25
Гра на трієчку, але результат є...З перемогою!
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+3
-1
NikosFutboloidos (Chop)
18.08.2021 в 00:23
Де Дзербі вмонтував ручний тормоз при контр атаках, забагато обрізок (в обох команд). А ці розіграші біля своїх воріт хочеться швидше перемотати. Просто на кону стоїть ВСЕ, тому і така гра.
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+3
0
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:41
Представь, как тяжело было убедить бразильцев тормозить контры. Получилось.
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0
0
Comment06 (Украина)
18.08.2021 в 00:19
Неожиданно легкая победа. После хорошего отрезка и гола Шахтер перешел на прагматическое удержание счета, а обострить игру Монако почему-то был не в силах. Непривычно много брака у обеих вроде техничных команд, не чувствовалось уровня плей офф ЛЧ- играли спокойно, буднично, без напряга. Монако не мог, Шахтер не хотел. О таких матчах Лобановский говорил- игра забывается, результат остается. Приятно, что пока Шахтер пополняет копилку по максимуму. Похоже, горняки проходят в ЛЧ, надеюсь, их лучшие матчи впереди.
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+3
0
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okolegko (Київ)
18.08.2021 в 00:24
Монако – технічна команда?.. Вони половину м’ячів минулого сезону забили зі стандартів. Це щось означає?
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+2
-1
дЫркофан
18.08.2021 в 00:18
333-й придурок отдувается за всю голубую братию.
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+7
-2
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trafalgar (Запорожье)
18.08.2021 в 00:20
та это воообще е б а н ат,я как нейтральный болельщик смотрю че это чучелоп пишет,и по письму можно сказать что ему не больше 14-ти лет
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:24
3+3+3=9
+2
0
мы за динамо (киев)
18.08.2021 в 00:23
в дзеркало подивись
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+2
-5
дЫркофан
18.08.2021 в 00:51
рога спили дырявый.сам посмотри .пердаки подгорают
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
18.08.2021 в 00:17
А меня сильно раздражает и нервирует "новшество" в тактике игры ШД, а именно: постоянные неторопливые розыгрыши мяча вблизи своих ворот, как бы дразня соперника по типу " а ну ка отними мяч, если сможешь" . И что самое противное, что несколько раз мяч всё-таки соперники отбирали. Благо, что не забили, но я всё время нервничал, глядя на это безобразие...
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+6
0
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:18
Согласен,команда с хорошим прессингом может наказать.
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+4
0
ua valery (харьков)
18.08.2021 в 00:21
Особенно стремно когда мяч у Марлона.
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+2
0
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:11
Молодцы!!!Но играли только 20минут.
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+2
0
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:22
И это немало.
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0
0
gavrik (Сумы)
18.08.2021 в 00:11
Чого ніхто Трубіна не хвалить? Мінімум три мертвих м'ячі витянув
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+10
0
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:12
Да, сегодня Трубин был очень хорош
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+9
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 00:24
почему, хвалят, и заслуженно
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+3
0
мы за динамо (киев)
18.08.2021 в 00:09
гра забудеться. класика.
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 00:08
Значить Марлос йому не потрібен, а Коноплянка який не йде в дриблінг вже років 3, і який здихає через 10 хв гри потрібен?? . Найс....
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+4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:08
И Вернидуб молодец! Хороший вечер!
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+2
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Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 00:08
Як деякі коментатори вірно говорили, команди приблизно одного класу. Було видно, що Шахтар більш досвідченний. Після відносно швидкого голу, почали грати в прагматичний футбол. Вболівальникам таке подобається не дуже, але видно як команда змінюється при де Зербі. У Монако були свої моменти, але Трубін і, в деяких випадках, захист гасили пожежі. Я вважаю, що тренер монегасків помилився тактикою. Абсолютну більшість довгих передах їх команди гірникі з'їли, а ще велика частина була абсолютно даремна. Монегаски дуже повільно працювали із м'ячем, що влаштовувало Шахтар, який тільки цього і чекав. В результаті, возіння м'яча між двома командами у центрі поля, або на підходах до штрафних. Після цього матчу Монако виснажено перед матчами із важливими суперниками у Лізі 1. Не зрозуміло за рахунок чого із такою ігрою Монако збирається проходити Шахтар у Харкові.
Ответить
+6
0
мы за динамо (киев)
18.08.2021 в 00:10
матвієнко красава
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+7
0
Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 00:12
Це правда. Відпрацював як слід і загострював у деяких моментах. Зрозуміло, чому де Зербі довіряє йому капітанську пов'язку.
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:08
ещё веселит то, как цз идут с мячом дальше середины поля и теряют его))) ну как можно такое практиковать? тем более с "техничным" витао)))
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+7
-1
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Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 00:10
Витао это вообще какой то мальчик голодающий мальчик из Африки)) Как его ветром не сдувает, и кто в нем увидел потенциал вообще. Это пропащая тема...
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+7
0
Joelbert (Київ)
18.08.2021 в 00:19
Вітао віходить у старті, бо він високий. Він страхує ризик на свої ворота, який початком атак може спричинити Марлон, який грає в ризикований короткий пас. Марлон має бути в старті, бо у де Зербі від нього починаються позиційні атаки.
+2
-1
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:16
И судя потому, что это уже начинает вслед за Марлоном делать и Витао - это тренерская установка. Нахрена это делать - понять сложно...
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:18
да, только приходится вспоминать диагонали чигринского и ракитоса, которые отрезали всю команду соперника
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 00:22
Вот поэтому надо еще одного высокого защитника покупать вместо Витао .но понадежней
+2
-1
ua valery (харьков)
18.08.2021 в 00:07
Тете, кажется, за всю игру никого так и не обыграл. А от Додо молодчага, бегал как конь от бровки до бровки. И с под пресинга без ошибок выходил.
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+4
-1
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:11
Тете похоже получил по мозгам за излишний эгоизм. Но как по мне - лучше бы он продолжал тянуть одеяло на себя и создавать моменты, потому что сегодня толку от него было немного
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+3
-1
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djeff2015 (Запорожье)
18.08.2021 в 00:07
как говорится--"на классе"......
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+6
-1
ГенриВол (Волочиськ)
18.08.2021 в 00:07
Тете навіть не вспотів. Траоре такий повільний, що я швидше бігаю. Сікан швидший це точно. Паси з обрізами ще ті. За центр оборони страшно з тими двома лобуряками.
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+2
0
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:06
Молодцы!!!Но отлично играли только первые 20минут,Коноплянка как всегда ни о чем.
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:05
Неожиданно Шахтер стал гибко играть в тактике! Итальянец рулит! Каштру пробовал иногда, но не всегда получалось, будем надеяться, что с каждой игрой будут прибавлять!
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+4
-2
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:04
Молодцы!!!Но отлично играли только первые 20 минут.
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-2
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таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 00:03
Коноплянка выходя на замену выглядит через 5 минут как 90 летний дед который всю жизнь курил
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+4
-2
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shat (киев)
18.08.2021 в 00:03
Майкона нужно было менять , он очень устал , про урода Каноплянку , без слов , якорь с Авроры
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jnp49 (ОДЕССА)
18.08.2021 в 00:03
Второй тайм ШАХТЁР отыграл слабовато.., повезло что НЕ ПРОПУСТИЛИ. Думаю большая половина дела уже сделана, хотя расслабляться ОЙ КАК РАНО!
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+3
0
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
18.08.2021 в 00:03
блевать хочется от такого Шахтера .. пофиг куда они там пройдут, не пройдут, это кал, а не футбол
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+5
-12
friday13 (Івано-Франківськ)
18.08.2021 в 00:06
підтримую
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0
-8
FC Energy (Новая Каховка)
18.08.2021 в 00:06
Не смотри матчи Атлетико Симеоне, у тебя вообще разрыв сраки случится.
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+6
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:07
Наконец-то! Вылазить пора всем чернушникам! Не стесняйтесь!
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+6
0
дЫркофан
18.08.2021 в 00:12
полегчало?выключи телевизор,отключи интернет-зажги свечку и вой.сколько таких матчей на результат.
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+5
0
ratio (Дн-жинск)
18.08.2021 в 00:02
Зачетно удивили. Французам после такой игры к психоаналитикам прийдется всей командой психику править)
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+7
-1
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
18.08.2021 в 00:02
Ау, букмекеры!!! Всех с Победой. Но это и правда только пол дела. Подождём сильно радоваться, но до чего же хорошо и приятно
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+5
-2
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Aleksandr.t (Донецк)
18.08.2021 в 00:02
Молодцы! Я конечно всё понимаю, но блин во 2-й тайме какой же нудный футбол, просто жесть.
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.08.2021 в 00:02
Первый тайм хорошо, второй тайм не понравился. Но было ощущение, что не пропустят, уверенность в положительном результате.
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+3
-1
ГенриВол (Волочиськ)
18.08.2021 в 00:01
Половина першого тайму сподобалась, а далі нудота.
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+3
-2
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:13
ЛЧ на кону, страховались.
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+1
0
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Drovko (Lviv)
18.08.2021 в 00:00
До голу грали добре. Як забили гол...чомусь зупинилися і віддали ініціативу..і кілька разів просто на фарті Монако не зрівняв. У матчі-відповіді не буде щастити так весь час. Грати треба весь матч, а не тільки до забитого голу. Он Шериф хорватів виніс 3-0 забили гол і грали далі...не те що Шахтар.
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+10
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 23:59
Спа-си-бо!!!!!!!
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+9
-2
oleg dynamo (львівська)
17.08.2021 в 23:59
зїли французів на техніці тримання мяча...а це треба вміти...як на мене зіграли дуже сильно..купили бананових тих що треба....
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+9
-2
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таврия19752009 (симферополь)
17.08.2021 в 23:59
Надо одно или 2 бегунков техничных на край или в центр.без контр-атак это на отбой очень опасно
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+6
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 00:07
надо тебе двух бегунков в Херсонскую область документы восстанавливать и прививку нормальную делать) иди на форум бывшего фк севастополь футбол комментировать, пуесос крымский
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+5
-5
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таврия19752009 (симферополь)
18.08.2021 в 00:18
Мне в Крыму неплохо .а ты сам отдыхай в Херсонской области.Крымчан В Украины щас калачом не заманишь .Вместо клоуна в следующий раз кого будете выбирать?домохозяйку?)
+2
-3
Algrab (Костопiль)
18.08.2021 в 00:21
п н х, крисянин...
+3
-5
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:23
таврия19752009 До разжигателя войны и педофила, как вы, надеюсь не дойдем
+2
-3
Algrab (Костопiль)
18.08.2021 в 00:24
Це точно...нехай далі лиже підошви рашистам...
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.08.2021 в 00:29
то есть про документы и вакцину вопросов нет? отож) по поводу калачей посмешил, канеш. сколько не езжу через Херсонщину, таких так ты по аптекам, продуктовым и в визовом центре - очереди из кислых хлебал) этим вы сразу выделяетесь от украинцев, оставшихся в оккупации. так как там крымский футбол?)
+3
-2
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Spokoyno (Київ)
17.08.2021 в 23:58
Як же потужніше грають легіонери, коли можна продатися... Тобто в єврокубках! Можна подякувати "заклятим", які намагаються трохи надолужити, те що хтось "просрав клубам третього світу"!
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+9
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.08.2021 в 00:00
Надеемся, что заклятые в группе отработают по полной)))
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+6
-1
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Spokoyno (Київ)
18.08.2021 в 00:05
Я тільки ЗА... Минулого сезону можна було казати, що команда тільки будується, та ще "побита ковідом"... Хоча з четвертої корзини важко буде свою планку в 10 балів досягти... Не дивлячись на наявні +4.
+2
0
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scorpius (Ck)
17.08.2021 в 23:58
Победа это хорошо, но отсутствие контратак это плохо. Может Де Дзерби такую установку дал, но как минимум 3-4 раза могли разрывать на контрах и закрывать вопрос еще в этой игре. Ну и валидольные выходы из под прессинга это уже становится фишкой команды.
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+11
-1
oleg dynamo (львівська)
18.08.2021 в 00:03
ті виходи із під пресінга якраз і виявились головною проблемою французів які ніяк не могли відібрати мяч,так що все правильно вони роблять...
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:08
Не могли отобрать?? Отбирали еще как...
+2
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.08.2021 в 23:58
Вітаю.я з самого начала казав,шо щахтар виграє.молодці.
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+9
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
17.08.2021 в 23:59
Не лукавив Ковач когда казав,шо шахтар фаворит.
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+3
-1
Саша AS80 (Харків)
18.08.2021 в 00:04
та то він собі соломку стелить .. на всяк випадок)))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:12
"хитрый хорват" (с)
+1
0
kanoist (мариуполь)
17.08.2021 в 23:58
столько моментов было сыграть на контратаке...нет...остановится и ждет когда их толпа вернется..и начинают катать по новой взад вперед этот мячик...пппц просто....
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+11
0
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 23:57
противно было смотреть -ШД это вам не УПЛ штрафные тут не дают --зачем выпустили КОНО полный 0 --если так будут играть дома вылетят
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+5
-6
FC Energy (Новая Каховка)
18.08.2021 в 00:05
Игроки Монако не щадили, били по ногам упорно. А полежать в конце матча, когда результат на кону - это футбольные хитрости.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
17.08.2021 в 23:57
Жаль,отскочил даунецкий помойный чмохтьор.Верим в Монако!!!!
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+3
-31
Gafan777 (Каменка)
17.08.2021 в 23:59
Не позорь страну клоун, как переживëшь, если Шахта пройдет дальше ?
Ответить
+17
-1
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 00:06
При чём ткт мохтьор ко всей стране????
+1
-11
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.08.2021 в 00:27
Он просто болельщик Динамо, там у них как-то так заведено! Плохо им сегодня, мигрень и давление скачет.......
+2
0
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scorpius (Ck)
18.08.2021 в 00:00
Верь .Надейся. Люби.
Ответить
+6
-1
ZNAK_VOPROSA
18.08.2021 в 00:01
Жаль твоя мамка аборт не сделала, а батя тебя от труселей отодрал
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+8
-3
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 00:04
Не истери плятский даунецкий выпердышь!!!
+3
-7
ZNAK_VOPROSA
18.08.2021 в 00:22
Хорошо тебя родаки называют "плятский выпердышь"
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:28
его зачали мягким знаком)))))
+2
0
дЫркофан
18.08.2021 в 00:02
верёвку с мылом выслать?верь в генк,монако.да хоть головой о стену ударься.пойди выпей с горя и не ной.
Ответить
+5
-2
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 00:05
Какое горе,чмохтьор отскочил,и это факт
+1
-8
дЫркофан
18.08.2021 в 00:15
что с тебя брать убогий?даже анализы твои никому не нужны.чмохчи ....до упора.и не гавкай
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.08.2021 в 00:05
В Динамо верь, судя по игре с Интером и "усилением" - только верить и остаётся...
Ответить
+6
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.08.2021 в 00:06
Как тебе не стыдно?
Ответить
+5
0
amg333 (Kyiv )
18.08.2021 в 00:07
Ты тоже за копилку?
+1
-7
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:08
Де...Билл... Твой диагноз.
Ответить
+7
0
avatar
shat (киев)
18.08.2021 в 00:09
сколько дураков в стране ? ты даун футбол смотришь ! или просто гавкаеш
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.08.2021 в 00:11
Не смотрит. Его жизнь - кидаться какахами.
+4
0
Андрей(Киев) (Киев)
18.08.2021 в 00:12
Чмо333.
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+7
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.08.2021 в 00:14
Сколько тебе лет? Я просто не могу представить, что таким делом, как сидеть и всех обс*рать, стал бы занимался человек старше 15 лет..
Ответить
+5
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
18.08.2021 в 00:17
амг,ты конченное животное
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+4
0
мы за динамо (киев)
17.08.2021 в 23:56
таки виграли.зачьот
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+9
-1
avatar
Днепр1- (Днепр)
17.08.2021 в 23:56
Кто говорил,что Монако фаворит? Идиоты.Шахтер рвал,рвет и будет рвать на куски своих соперников.
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+13
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.08.2021 в 00:03
Рвав за рахунок фарту і турбіна
Ответить
+1
-3
avatar
Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 23:56
Ніколи не думав, що хвороба забивши гол, і сушити гру дійде і до шд...
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+6
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 23:57
Италия
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+7
-2
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okolegko (Київ)
17.08.2021 в 23:59
Дзербі прагматик і до цього часу не зовсім вірить в те, що його правильно всі зрозуміли і будуть грати за його схемами. Тим паче, що це виїзна гра
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+4
-1
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okolegko (Київ)
17.08.2021 в 23:56
Шахтар вітаю з перемогою! ЗІ. Але за що дали першу жовту, одна з найбільших загадок 21-го століття)))
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+8
-3
Leolion (Alicante)
17.08.2021 в 23:58
Так такое падение было, будто ногу отрезали, хотя Степаненко уже пролетел всем телом кроме головы
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+3
-3
Leolion (Alicante)
17.08.2021 в 23:55
До 30 минуты мне все нравилось, но потом просто треш какой-то. Команды ошибались и рубили друг друга. Когда во втором тайме вышел Коноплянка, то Матвиенко отрабатывал за всю левую бровку. Он сдох против 3 бегать, хорошо хоть Степаненко вышел. Надо как-то качественней тренеру влиять на игру, иначе может случиться обидная случайность.С победой всех!
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+6
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 23:55
Давайте, те кто кричал до игры, что Шахтеру финиш!!! Голубая братва, расскажите что нитак на этот раз, какая плохая игра, как все не то........
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+13
-6
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Romerik (YNWA)
17.08.2021 в 23:58
Как болельщик оранжевых скажу, что игра реально плохая. И все не то. Но забили гол, и это сглаживает этот матч. А в основном играли две команды овощей, с катастрофическим браком с обеих сторон...
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+10
-3
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:11
Не сыпь им соль на рану, у людей и так траур.
Ответить
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
17.08.2021 в 23:55
молодцы кротики! нервно, но результат есть результат. смотрел только 2 тайм плюс повторы первого: имхо, MVP матча, наряду с Трубиным - Матвиенко. Сикан тоже неплохо зашел. по остальным нечего сказать, я только-только научился Додо от Тете отличать, а тут уже новая партия черненьких) но Педринья - моцный!
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+7
-5
Ol-g (Одесса)
17.08.2021 в 23:55
Скажите, как играл Коноплянка до гола?
Ответить
+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
17.08.2021 в 23:56
никак не играл)
Ответить
+6
-1
avatar
Днепр1- (Днепр)
17.08.2021 в 23:59
Прекрасно играл.
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+1
-4
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:04
Шары гонял на лавочке.
Ответить
+2
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
18.08.2021 в 00:06
Тащил матч
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:14
а у них что, смартфоны на матч не отбирают?
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+1
0
Ol-g (Одесса)
18.08.2021 в 00:15
Ага, так он вышел во втором тайме. Sorry.
Ответить
0
-1
дЫркофан
17.08.2021 в 23:55
хорошо что победили.после забитого мяча стали маяться х.....
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+10
-2
Djibouti (Djibouti)
17.08.2021 в 23:54
Победа Трубина, отлично играли пока не забили, но все же молодцы, с победой
Ответить
+10
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
17.08.2021 в 23:54
С победой! Но что это было во 2 тайме?
Ответить
+9
-2
Morphyk7 (Черновцы)
17.08.2021 в 23:55
То что и во второй половине первого
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2021 в 23:55
патрик вышло))
Ответить
+3
-3
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2021 в 23:56
По-моему ты его недолюбливаешь
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
18.08.2021 в 00:03
Да уж.. Патрик это НЕЧТО.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2021 в 00:05
я его просто ненавижу!!!)))
+1
-1
аалекс ( Крым)
17.08.2021 в 23:57
Лёгкое катеначчо)
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2021 в 23:54
с победой!
Ответить
+9
-4
Tchajka
17.08.2021 в 23:53
Шахтар з перемогою!!!!!!
Ответить
+10
-1
аалекс ( Крым)
17.08.2021 в 23:53
Молодцы парни. Всех с победой. Как это не смешно звучит, но обыграли французов на классе.Трубин хорош. Все решится в ответе. Болельщики Монако на стадионе были)))?
Ответить
+10
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.08.2021 в 23:56
срукисы))
Ответить
+6
-5
Leolion (Alicante)
17.08.2021 в 23:56
Тоже слышал наших болел)
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.08.2021 в 23:53
С победой, конечно, но по такой игре - вылететь - раз плюнуть
Ответить
+8
-4
Limpus (Александрия)
17.08.2021 в 23:53
Нормально. Шахтер пройдет дальше
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+6
-5
Arxipelag (Полтава)
17.08.2021 в 23:53
Той момент, коли перемога не радує!
Ответить
+5
-12
Rosanero (palermo)
17.08.2021 в 23:56
То йди спати і не псуй свято
Ответить
+9
-2
ZNAK_VOPROSA
17.08.2021 в 23:59
Как Ворскла сыграла в Лиге Конференций? Когда следующий матч? С каким соперником?
Ответить
+5
-2
Morphyk7 (Черновцы)
17.08.2021 в 23:53
После забитого они даже не собирались атаковать
Ответить
+11
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2021 в 23:56
Но сыграла тактика!
Ответить
+3
-3
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Serega1111 (Киев)
18.08.2021 в 00:00
Да как она сыграла... Если бы перекрыли Монако наглухо, то сыграла бы, а если Монако давит, а Трубин тащит - то в какой-то мере - повезло. Такая манера игры, вместо острых контратак - начинать перекатывать мяч возле центра в перспективе найдет свою Боруссию... Особенно с Марлоном в защите...
+3
-1
аалекс ( Крым)
18.08.2021 в 00:00
А надо было?
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+1
-1
KpaMapb (Краматорск)
17.08.2021 в 23:52
Красавчики!
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+10
-3


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