Монако - Шахтер 0:1. Одна победа - это только полдела

Последний раз "Шахтер" и "Монако" встречались в официальных играх в 1979 году. Часть футбольных болельщиков вряд ли помнят тот матч, так как либо еще не родились, либо не интересовались спортом номер один. Однако, несмотря на такой временной промежуток, "горняки" на домашнем стадионе "Монако" играли не так давно. В 2009-м году. Тогда арена "Луи ІІ" принимала игру за Суперкубок УЕФА, в которой команда Луческу не сумела переиграть "Барселону", пропустив гол уже в экстра-тайме. Прошло более десяти лет, и "Шахтер" снова посетил княжество. В другом турнире, с другим составом и против другого соперника.

Читая комментарии перед игрой, сложилось впечатление, что на "Луи ІІ" команда де Дзерби встретится не с "Монако", а снова с "Барселоной" времен Гвардиолы. В вице-чемпиона Украины верили слабо, считая, что за ошибки в обороне и медленную игру соперник может наказать. Это действительно так, однако и у "горняков" была пара козырей в рукаве, которыми можно было воспользоваться и добыть положительный результат.

Одним из таких стал Педриньо. Бразилец, купленный летом за 18 миллионов у "Бенфики", мог даже не выйти на поле, уступив место Патрику. И дело не в том, что 38-й номер не до конца акклиматизировался в новой среде, просто не так давно он получил повреждение и был вне последнего матча "горняков" УПЛ. Но в вечер вторника он появился с первых минут, и уже в середине первой половины заставил поклонников "Шахтера" кричать, что было сил - счет был открыт. И как открыт! После нескольких коротких передач, Педриньо на дриблинге прорвался в штрафную, прошел мимо мощного Бадьяшила и точно пробил в дальний. Что интересно, после перерыва герой уже не вышел - ДД пустил в бой Патрика.

До забитого гола "Шахтер" играл классно. Команда владела инициативой, неплохо использовала пространство и даже создала несколько моментов. После одного из таких мог забивать Матвиенко, однако удар в ближний парировал Маевски. К сожалению, время близилось к перерыву, а игра все больше и больше отодвигалась от ворот "Монако", перемещаясь к владениям Трубина. "Шахтер" решил отдать инициативу сопернику, меньше контролировал мяч, за что мог несколько раз поплатиться. Пронесло - где не выручал Трубин, мазали игроки "монегасков". Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе гостевого коллектива из Украины. О чем еще, собственно, было мечтать?

Во втором тайме "Шахтер" де Дзерби забыл слово "атака", уйдя с головой в оборону. Казалось бы, почему бы и нет, счет на нашей стороне, зачем лезть на рожон в столь ответственный момент? Все это логично, но игра сзади никогда не была сильной стороной "горняков", а потому любой подход соперника к воротам Трубина или потеря мяча в центре поля вызывали беспокойство и тревогу. Свои моменты "Монако", пусть и с трудом, но создавало. Сразу вспоминаются удары Головина и Бен Йеддера, с каждым из которых справился Анатолий Трубин, а также выстрел Боаду, после которого сфера попала в каркас ворот. Команда де Дзерби в атаку практически не выбегала, нанеся за весь второй тайм один удар по воротам оппонента. У соперника таких набралось восемь, из которых четыре в створ и один в штангу. В УПЛ "горнякам" тяжело играть против автобусов, сегодня они решили сами использовать подобную модель.

Оправдать происходящее во втором тайме мог только счет на табло. И он был идеален - 1:0 в гостях против команды, на которую ставили все. И это здорово. Однако впереди еще, как минимум, 90 минут. Сложных 90 минут. У "горняков" сейчас неплохие шансы на проход в групповой этап ЛЧ, но если ДД решит отбиваться весь второй матч, то все может закончиться плачевно. "Монако" - не так страшно, как нам до этого говорили, но это все равно опасная команда, которая умеет атаковать. "Шахтеру" желательно бы тоже об этом не забывать.

ЛЧ, раунд плей-офф. Первая игра

Франция. Монако. Стадион: "Луи ІІ"

Монако - Шахтер (Д) 0:1

Гол: Педриньо 19

"Монако": Радослав Маевски, Лоик Бадьяшил, Гильермо Марипан, Желсон Мартинш (Крепин Дьятта 67), Кайо Энрике, Александр Головин (Софьян Диоп 60), Джибриль Сидибе, Виссам Бен Йеддер (Майрон Боаду 67), Юссуф Фофана (Жан Лукас 46), Орельен Чуаэми, Кевин Фолланд

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Марлон, Майкон де Андраде (Тарас Степаненко 74), Маркос Антонио, Тете (Марлос 89), Манор Соломон (Евгений Коноплянка 66), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 89), Педриньо (Алан Патрик 46)

Предупреждение: Тарас Степаненко 88, Алан Патрик 90