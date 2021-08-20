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Грозный: Шахтер растет от матча к матчу. Уверен в победе горняков и в ответном матче с Монако

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт считает, что у горняков не должно возникнуть проблем в ответном матче

Грозный: Шахтер растет от матча к матчу. Уверен в победе горняков и в ответном матче с Монако

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный дал оценку первому матчу квалификации Лиги чемпионов "Монако" – "Шахтер" (0:1).

"Отличный победный результат донецкого "Шахтера" в гостях над именитым "Монако" радует и вдохновляет, так как видна еврокубковая перспектива наших грандов динамовцев Киева и "горняков" в очередной раз привезти в Украину лучшие команды Европы и достойно с ними сыграть.

Мне посчастливилось работать в качестве эксперта-аналитика на этом матче. И мы все вместе получили множество положительных эмоций. Я попробую в нескольких штрихах показать разницу между соперниками в этом матче, особенно в первые 25 минут игры, когда команды были свежими. Этот период показал потенциал и возможности "Шахтера". Первое – это тотальный контроль мяча, второе – быстрое его продвижение, третье – качественная доставка мяча в ударные зоны, четвертое – активная работа обеих флангов (Додо и Тете – справа, Матвиенко и Соломон - слева). "Монако" даже не пытался прессинговать и конкурировать с "горняками" по контролю владения мячом. Они хотели быстро контратаковать, но "Шахтер" практически все доводил до логического завершения, а при потере мяча, что нечасто бывало, сразу же вступал в активный его отбор и прессинг. В этот период наглядно было видно, что "Шахтер" значительно свежее, техничнее, быстрее в движении, в работе с мячом и во всех перестроениях. "Шахтер" взаимодействовал в треугольниках, а монегаски в лучшем случае в парах. "Шахтер" до приема мяча принимал решения, поэтому значительно опережал монегасков в скорости принятия решений. На мой взгляд, именно этому аспекту в тренировочном процессе Роберто Де Дзерби уделяет основное внимание. У "Шахтера" быстро и качественно двигался мяч в динамике. Пас на ход в динамике игрокам между линиями – сегодня это фирменный знак "Шахтера" и это работает.

"Горняки" выиграли все три матча квалификации Лиги чемпионов два у "Генка" (2:1, 2:1) и один у "Монако" (1:0). В отличие от "Шахтера" монегаски действовали значительно медленнее и постоянно передерживали мяч. Но для этого есть причины. Первое – они не оценивали ситуацию до приема мяча, а следовательно не видели лучшего дальнейшего продолжения. Второе – не было взаимодействия треугольника, так как большинство футболистов не подстраивались под владеющего мячом, а хотели получать мяч на месте, в ноги. Третье – многие игроки, обладающие хорошим уровнем технического мастерства тянули одеяло на себя.

"Шахтер" растет от матча к матчу, умеет держать удар, выглядит спокойно, хладнокровно и солидно. Я уверен в победе "горняков" и в ответном матче в Харькове, чего искренне им пожелаю", - сказал Грозный.

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В статье: Вячеслав Грозный Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2021 в 00:27
ГРОЗНЫЙ не хочешь по работать принять молодёжку --Ротаня надо только убрать -не кому научить пацанов кроме тебя и Кварца
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