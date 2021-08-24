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Де Дзерби: Мы не должны думать о первом матче с Монако

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Тренер рассказал о настрое команды

Де Дзерби: Мы не должны думать о первом матче с Монако

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к "Монако".

– Играть в Харькове – достаточно привычно для команды, но пока совсем непривычно для вас. Отличалась ли подготовка к этому матчу?

– Самое главное, что футболисты привыкли играть в Харькове, потому что я завтра играть на поле не буду. Для нас ничего не менялось. Мы готовились к матчу и вчера, и сегодня, и завтра тоже будем.

– На кону участие в группе Лиги чемпионов и 40 миллионов евро бонусов. Вам нужно дополнительно заряжать ребят или, наоборот, успокаивать, чтобы не перегорели?
– У всех большая мотивация – и у нас, и у "Монако". Завтра мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с "Монако". Мы можем готовиться к предстоящей встрече правильно. Завтра у нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом.

– Два года назад в матче "Шахтер" – "Айнтрахт" судил Энтони Тейлор, англичанин, который будет работать и завтра. За две желтые он удалил Степаненко. Через полгода в матче Украина – Португалия он опять удалил Степаненко за две желтые. Что сделать, чтобы Степаненко не был удален завтра?

– Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы завтра квалифицировались", - приводит слова Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Роберто Де Дзерби
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