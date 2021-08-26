Лучший защитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Рубен Диаш

УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего защитника сезона – им стал Рубен Диаш из "Манчестер Сити".

"Сити" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где уступил "Челси". Рубен Диаш продемонстрировал очень надежную игру в течении всего сезона.

Претендентами на звание Лучшего защитника сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер из "Челси".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.