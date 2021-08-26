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Лучший защитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Рубен Диаш
Стало известно имя лучшего защитника сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего защитника сезона – им стал Рубен Диаш из "Манчестер Сити".
"Сити" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где уступил "Челси". Рубен Диаш продемонстрировал очень надежную игру в течении всего сезона.
Претендентами на звание Лучшего защитника сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер из "Челси".
Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.
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