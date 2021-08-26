  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лучший защитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Рубен Диаш
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший защитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Рубен Диаш

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стало известно имя лучшего защитника сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА

Лучший защитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Рубен Диаш

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего защитника сезона – им стал Рубен Диаш из "Манчестер Сити".

"Сити" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где уступил "Челси". Рубен Диаш продемонстрировал очень надежную игру в течении всего сезона.

Претендентами на звание Лучшего защитника сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Сезар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер из "Челси".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Антонио Рюдигер Сезар Аспиликуета Рубен Диаш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 20:13
"Лучший" лавочник --- Витя Каваленка, 3 минуты игры за сезон.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...