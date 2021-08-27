  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Салихамиджич: Барселона без Месси уже другая команда
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салихамиджич: Барселона без Месси уже другая команда

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Бавария намерена взять первое место в своей группе

Салихамиджич: Барселона без Месси уже другая команда

Новина українською

Член правления "Баварии Хасан Салихамиджич поделился своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов. Чемпион Германии попал в группу E, где встретится с “Барселоной”, “Бенфикой” и “Динамо” Киев.

"Это очень привлекательная группа. В идеале мы хотим выйти в плей-офф с первого места. "Барселона" без Месси уже другая команда, но в их рядах есть очень-очень хорошие футболисты. Нас совершенно точно ждут классные поединки.

"Бенфика" – традиционный клуб, из академии которой всегда выходят хорошие футболисты. "Динамо" Киев в прошлом сезоне взял дубль, их нельзя недооценивать. Перед нами стоит интересная задача, с которой мы хотим справиться", - сказал Салихамиджич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Динамо (Киев) Хасан Салихамиджич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...