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Салихамиджич: Барселона без Месси уже другая команда
Бавария намерена взять первое место в своей группе
Член правления "
"Это очень привлекательная группа. В идеале мы хотим выйти в плей-офф с первого места. "Барселона" без Месси уже другая команда, но в их рядах есть очень-очень хорошие футболисты. Нас совершенно точно ждут классные поединки.
"Бенфика" – традиционный клуб, из академии которой всегда выходят хорошие футболисты. "Динамо" Киев в прошлом сезоне взял дубль, их нельзя недооценивать. Перед нами стоит интересная задача, с которой мы хотим справиться", - сказал Салихамиджич.
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