Салихамиджич: Барселона без Месси уже другая команда

Член правления " Баварии Хасан Салихамиджич поделился своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов. Чемпион Германии попал в группу E, где встретится с “Барселоной”, “Бенфикой” и “Динамо” Киев.

"Это очень привлекательная группа. В идеале мы хотим выйти в плей-офф с первого места. "Барселона" без Месси уже другая команда, но в их рядах есть очень-очень хорошие футболисты. Нас совершенно точно ждут классные поединки.

"Бенфика" – традиционный клуб, из академии которой всегда выходят хорошие футболисты. "Динамо" Киев в прошлом сезоне взял дубль, их нельзя недооценивать. Перед нами стоит интересная задача, с которой мы хотим справиться", - сказал Салихамиджич.