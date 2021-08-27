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Рафаилов: Думаю еврокубковой весны у Украины не будет
Пессимистический прогноз от бывшего гендира Зари
Бывший генеральный директор "
"Прошёл очередной этап еврокубков. Понравился второй тайм в исполнении "Шахтера". Хорош тренер. Видно, что он живет игрой, что душой рядом с игроками на поле. Удачная работа на трансферном рынке.
Игра "Зари" сплошное разочарование, причём ожидаемое. Полностью провалена трансферная работа. Ушли лидеры, хотя, если бы не истратили 300 тысяч на иранца, а предложили 150 четырём ушедшим лидерам, думаю было бы лучше.
Этих четверых Скрипник приглашал под своё видение игры. Кстати я писал ровно год назад, что они не продлят контракты. Их в команду привёл агент Олег Мавренков и Скрипника тоже. Напомню, с его подачи в команду приходили Шунич, Данило, Боли, Иури, Идахор, да и сегодняшний Освусу тоже.
Так вот нынешние руководители сумели с ним разругаться. Кстати задайте вопрос Оганову, почему Освусу не играл. Не Скрипнику, а Оганову.
Теперь о жеребьевке: думаю еврокубковой весны у Украины не будет", - написал Рафаилов.
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