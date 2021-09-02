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Шахтер начал продажу билетов на домашний матч Лиги чемпионов с Интером

Лига Чемпионов
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Реализация билетов пройдет в два этапа

Шахтер начал продажу билетов на домашний матч Лиги чемпионов с Интером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Стартовала продажа билетов на домашний матч "Шахтера" в групповом этапе Лиге чемпионов против "Интера". Игра пройдет 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.

Реализация билетов пройдет в два этапа.

1-й этап (2 сентября). Купить билеты на игру с "Интером" могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Для них действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении. Для подписчиков специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

2-й этап (с 6 сентября). Свободная продажа на матч "Шахтер" – "Интер".

Стартовая стоимость билетов

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

Отмечается, что в день игры стоимость будет выше, так как действует система динамических цен.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что несмотря на зеленую зону, в которой находится Киев, продолжает действовать масочный режим.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ФК Шахтер

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