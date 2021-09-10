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Бенфика перед Динамо проведет тренировку на Оболонь Арене

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На Олимпийском тренироваться орлы не захотели

Бенфика перед Динамо проведет тренировку на Оболонь Арене

SL Benfica

Новина українською

Португальская "Бенфика" определилась с планами пребывания в столице Украины на время проведения матча первого тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится во вторник, 14 сентября.

Португальская делегация прибудет в Киев в понедельник, 13 сентября в 21.55 и отправится к месту своего проживания в отель "Хилтон". Соперник команды Мирчи Луческу отказался от предыгровой тренировки на "Олимпийском", но проведет утреннюю сессию (в 10:30) в день матча. Занятие состоится на "Оболонь Арене" в закрытом режиме.

Добавим, что в понедельник, 13 сентября, в 17:30 состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу и одного игрока киевлян. После этого на поле базы в Конча-Заспе динамовцы проведут предыгровую тренировку, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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