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Луческу: Позитивный результат. Жаль, что не засчитали гол в конце матча

Лига Чемпионов
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Первые эмоции тренера сразу после матча

Луческу: Позитивный результат. Жаль, что не засчитали гол в конце матча

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала MEGOGO поделился своими эмоциями после матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:0).

"Хороший ли результат 0:0? Позитивный результат, мы играли против очень хорошего соперника, я это говорил и до игры. Команда, которая инвестирует много денег в футболистов. Мы хорошо сыграли в обороне, ждали своего момента. У нас были еще моменты — перекладина. Жаль, что не засчитали этот гол в конце матча.

Сложная группа. Игры проходят в хорошем ритме. Мы будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои футболисты поверили в себя и в каждом поединке прибавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру.

Когда смотришь на наших центральных защитников, которым 19 и 21 год, а у соперника защитники далеко за 30, то, кажется, результат, все таки, в нашу пользу", — сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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