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Луческу: Позитивный результат. Жаль, что не засчитали гол в конце матча
Первые эмоции тренера сразу после матча
Фото - Марія Шайк
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала MEGOGO поделился своими эмоциями после
"Хороший ли результат 0:0? Позитивный результат, мы играли против очень хорошего соперника, я это говорил и до игры. Команда, которая инвестирует много денег в футболистов. Мы хорошо сыграли в обороне, ждали своего момента. У нас были еще моменты — перекладина. Жаль, что не засчитали этот гол в конце матча.
Сложная группа. Игры проходят в хорошем ритме. Мы будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои футболисты поверили в себя и в каждом поединке прибавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру.
Когда смотришь на наших центральных защитников, которым 19 и 21 год, а у соперника защитники далеко за 30, то, кажется, результат, все таки, в нашу пользу", — сказал Луческу.
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