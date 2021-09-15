Герой футбольного дня. Илья Забарный

Есть плохие вещи – стерильность атаки, уровень игры Сергея Сидорчука. Но в целом ничья с "Бенфикой" воспринимается как успех, поэтому говорить надо о позитиве. Благо, основания есть, ведь "Динамо" научилось играть на своих сильных сторонах. На сегодня это защита.

Из восьми официальных матчей сезона это был шестой без пропущенных голов. Это второй подряд сухой матч "Динамо" в основной сетке Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу владела мячом 32 процента игрового времени, совершила на 340 ТТД меньше, чем соперник, но позволила "Бенфике" создать только пять голевых моментов (четыре удара в створ ворот). Защищалась просто и не панически. Не раз игроки "Динамо" просто и банально выбивали мяч в аут или на угловой. Наверное, это был единственный правильный путь в этом поединке.

Мирча Луческу не зря после матча отмечал молодых центральных защитников "Динамо". В прошлогодней Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл на ноль пропущенных с "Интером", а Валерия Бондаря восхваляли за качественную персональную опеку Лукаку. Но тогда у соперника "горняков" были и попадания в каркас, и убийственные моменты, нивелированные сейвами Трубина, и тотальное доминирование на чужой половине поля. У "Бенфики" нет своего Лукаку, но есть очень сильная поддержка форвардов из глубины. Забарный с Сиротой противостояли мощным командным наступлениям соперника.

Все давно уже пророчат большое будущее Цыганкову, однако больше всего надежд в "Динамо" сейчас подают Шапаренко и Забарный. Игру Николая легко оценивать, потому что она направлена ​​на конструктив. А вот функции Ильи – это черновая защитная работа, без которой не будет надежности обороны.

Два заработанные на себе фола, 19 передач с точностью 84 процента, четыре подбора мяча, пять отборов, десять защитных единоборств и одно единоборство в атаке. Шесть перехватов мяча. Девять раз овладевал мячом в неочевидных ситуациях, а невынужденных потерь допустил только три. Самую высокую интенсивность давал в своей штрафной, где не было места ошибкам. 19-летний защитник хладнокровно справился со всеми вызовами.

Рано или поздно его игру оценят европейские большие клубы. Тогда просто нужно будет отпустить парня на повышение.