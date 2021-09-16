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Орбу: Шахтер часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми
Эксперт считает, что все еще впереди
shakhtar.com
Экс-игрок "
"Думаю, тренерский штаб "горняков" разберётся с ошибками после такого поражения и сделает выводы. Уверен, что недооценки соперника не было. Небольшое оправдание - поле, которое, как показалось, было скользким.
Но первый тайм "Шахтер" играл медленно. "Шериф" этим воспользовался и забил гол в контратаке. Вроде бы в начале второго тайма "Шахтер" стал играть быстрее, до штрафной хорошо доходили, но дальше ничего не получалось, не было завершения. Потом пропустили второй гол. Он, думаю, надломил команду и после этого она уже не смогла перестроиться.
Конечно, думаю, что "Шахтеру" не хватало в средней линии Степаненко, который умело играет на разрушение. Видимо, Де Дзерби рассчитывал, что матч будет идти по другому сценарию и ему нужны были другие игроки.
Не считаю, что шансы горняков в Лиге чемпионов трагичны. Еще все впереди. Главное, чтобы тренерский штаб сделал выводы, потому что стартовать с поражения в первой игре это неприятно и неожиданно, потому что все явно рассчитывали на другой результат. Но впереди пять игр, в которых можно бороться за очки. "Шахтер" часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми", - сказал Орбу.
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