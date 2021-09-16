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Орбу: Шахтер часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт считает, что все еще впереди

Орбу: Шахтер часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми

shakhtar.com

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Геннадий Орбу прокомментировал неудачу "горняков" в матче с "Шерифом" (0:2).

"Думаю, тренерский штаб "горняков" разберётся с ошибками после такого поражения и сделает выводы. Уверен, что недооценки соперника не было. Небольшое оправдание - поле, которое, как показалось, было скользким.

Но первый тайм "Шахтер" играл медленно. "Шериф" этим воспользовался и забил гол в контратаке. Вроде бы в начале второго тайма "Шахтер" стал играть быстрее, до штрафной хорошо доходили, но дальше ничего не получалось, не было завершения. Потом пропустили второй гол. Он, думаю, надломил команду и после этого она уже не смогла перестроиться.

Конечно, думаю, что "Шахтеру" не хватало в средней линии Степаненко, который умело играет на разрушение. Видимо, Де Дзерби рассчитывал, что матч будет идти по другому сценарию и ему нужны были другие игроки.

Не считаю, что шансы горняков в Лиге чемпионов трагичны. Еще все впереди. Главное, чтобы тренерский штаб сделал выводы, потому что стартовать с поражения в первой игре это неприятно и неожиданно, потому что все явно рассчитывали на другой результат. Но впереди пять игр, в которых можно бороться за очки. "Шахтер" часто с сильными командами играет лучше, чем со слабыми", - сказал Орбу.

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В статье: Геннадий Орбу Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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